Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को लेकर सियासत तेज, अजय राय ने पीएम मोदी से जांच की मांग की

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 08:17 AM (GMT+05:30)

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की दुर्दशा को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा है। ...और पढ़ें

    अजय राय ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा है।

    अजय राय ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा है।

    timer icon

    समय कम है?

    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

    संक्षेप में पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की दुर्दशा को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा है। उन्होंने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

    साथ ही राज्यपाल से कहा है कि वह जनहित में इस मामले को तत्काल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संज्ञान में लाएं।

    उन्होंने पत्र में लिखा है कि 4,200 करोड़ रुपये की लागत से बना लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे उद्घाटन के छह ही दिन बाद ही धंसने लगा है। बड़े गड्ढे बन गए हैं।

    जल निकासी की खराब व्यवस्था, पुलों के हिस्सों और क्रैश बैरियर में दरार तथा मरम्मत के बाद फिर एक्सप्रेसवे के खराब होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। निर्माण करने वाली ठेकेदार कंपनी भाजपा के राज्यसभा सांसद के भाई से जुड़ी हुई है, इसलिए उसको बचाए जाने पर पूरा जोर लगाया जा रहा है।

    उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि वह इस मामले में प्रधानमंत्री से स्वतंत्र तकनीकी जांच, निर्माण की गुणवत्ता की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कराने का आग्रह करें।

    यह भी पढ़ें- 'भगवान राम के नाम पर सत्ता में आकर उन्हीं के मंदिर में चढ़ावा चोरी कर ली'; सीतापुर में बोले अजय राय