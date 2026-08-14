यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का वॉट्सएप अकाउंट बंद, बोले- BJP सरकार में तानाशाही अपने चरम पर
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का वॉट्सएप अकाउंट बंद कर दिया गया है। उन्होंने इसे भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की सजा और राजनीतिक दबाव का ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का वॉट्सएप अकाउंट बंद हो गया है। इसकी सूचना उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट करके दी। उन्होंने लिखा कि तानाशाही अपने चरम पर है।
अजय राय ने लिखा, भाजपा सरकार की नीतियों, घोटालों और नाकामियों के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाने की सज़ा दी जा रही है।
'भाजपा के राजनीतिक दबाव में मेरा WhatsApp अकाउंट बैन कर दिया गया है- यहाँ तक कि रिव्यू (Review) का अधिकार भी छीन लिया गया है। भाजपा चाहे जितने डिजिटल हथकंडे अपना ले, कांग्रेस जनता की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ती रहेगी।'
उन्होंने मांग किया, 'WhatsAppTeam और Meta तुरंत इस खाते को बहाल करें।'
यह भी पढ़ें- UP कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा सरकार को घेरा, फर्जी एनकाउंटर और ब्राह्मणों की हत्या का लगाया आरोप