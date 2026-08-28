यूपी में छात्रों की मदद के लिए कॉलेजों में खुलेंगे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, उपचार के लिए मौजूद रहेंगे विशेषज्ञ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आईआईटी दिल्ली जैसी घटनाओं से सबक लेते हुए राज्य सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों के लिए समर्पित मानसिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। जहां छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

आईआईटी दिल्ली में पिछले दिनों एमएससी भौतिकी छात्र के मौत के बाद छात्र प्रशासनिक खामियों और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी को लेकर विरोध जता रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में राज्य के स्वास्थ विभाग ने उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों के तनाव, दबाव और अवसाद से निपटने के लिए स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है। कई राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पहले से मनोचिकित्सा विभाग हैं, नए केंद्र इनसे अलग होंगे। ये सिर्फ छात्रों के लिए होंगे। यहां गोपनीयता के साथ परामर्श, काउंसलिंग और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ उपचार मिलेगा। इंजीनियरिंग कालेजों में मनोवैज्ञानिक और काउंसलर तैनात किए जाएंगे, ताकि अकादमिक दबाव या व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रहे विद्यार्थी समय रहते मदद ले सकें।