यूपी में छात्रों की मदद के लिए कॉलेजों में खुलेंगे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, उपचार के लिए मौजूद रहेंगे विशेषज्ञ
राज्य सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों के लिए समर्पित मानसिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। ...और पढ़ें
HighLights
मेडिकल-इंजीनियरिंग कॉलेजों में खुलेंगे समर्पित मानसिक स्वास्थ्य केंद्र।
छात्रों के तनाव, दबाव और अवसाद से निपटने में मिलेगी मदद।
विशेषज्ञ परामर्श, काउंसलिंग और उपचार गोपनीयता के साथ उपलब्ध होगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आईआईटी दिल्ली जैसी घटनाओं से सबक लेते हुए राज्य सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों के लिए समर्पित मानसिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। जहां छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
आईआईटी दिल्ली में पिछले दिनों एमएससी भौतिकी छात्र के मौत के बाद छात्र प्रशासनिक खामियों और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी को लेकर विरोध जता रहे हैं।
इसी पृष्ठभूमि में राज्य के स्वास्थ विभाग ने उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों के तनाव, दबाव और अवसाद से निपटने के लिए स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है।
कई राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पहले से मनोचिकित्सा विभाग हैं, नए केंद्र इनसे अलग होंगे। ये सिर्फ छात्रों के लिए होंगे। यहां गोपनीयता के साथ परामर्श, काउंसलिंग और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ उपचार मिलेगा। इंजीनियरिंग कालेजों में मनोवैज्ञानिक और काउंसलर तैनात किए जाएंगे, ताकि अकादमिक दबाव या व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रहे विद्यार्थी समय रहते मदद ले सकें।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे कठिन पाठ्यक्रमों में परीक्षा, प्लेसमेंट, पारिवारिक अपेक्षाएं और प्रतिस्पर्धा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।
इन केंद्रों के जरिए समस्या को गंभीर होने से पहले नियंत्रित किया जा सकेगा। इससे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में टेली-मानस सेवा का विस्तार किया था। जहां 24 घंटे निश्शुल्क और हेल्पलाइन पर राज्य के तीन लाख से अधिक लोगों ने परामर्श लिया। मानस सेवा केंद्र आगरा, बरेली, वाराणसी और गोरखपुर में सक्रिय हैं।
उममुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक के मानसिक स्वास्थ्य की चिंता सरकार की चिंता कर रही है लेकिन भविष्य के डाक्टर, इंजीनियर को किसी भी समस्या में फंसने नहीं देने का प्रयास है।
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