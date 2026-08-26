सीएम योगी ने मुफ्त बस यात्रा का किया शुभारंभ, 60+ उम्र की महिलाएं बसों में निःशुल्क कर सकेंगी सफर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा' योजना की शुरुआत की। लखनऊ में विशेष बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस योजना के तहत 60 साल की उम्र से ज्यादा वाली महिलाएं रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।

वहीं, रक्षाबंधन के अवसर पर 27 अगस्त सुबह छह बजे से 29 अगस्त मध्य रात्रि तक हर उम्र की महिलाओं को सहयात्री सहित मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी दी गई है। इसके लिए विशेष बसों की व्यवस्था की गई है।

#WATCH लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा' योजना की शुरुआत की, विशेष बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। pic.twitter.com/zQwiB1FQza — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 26, 2026 इस दौरान सीएम योगी ने कहा, "रक्षा बंधन के ठीक पूर्व लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर संचालित होने वाली बस सेवा जिसमें 27, 28 और 29 अगस्त को हर महिला को फ्री बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी। इसके अलावा 60 वर्ष के ऊपर की सभी माताओं, बहनों के लिए इस यात्रा को हम फ्री में उपलब्ध कराने जा रहे हैं।"