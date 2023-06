Featured story

एक दुकान-सारे समाधान की तर्ज पर UP के हर जिले में बनेंगी 75 मॉडल दुकानें, गांव-गांव तक मिलेगी होम डिलीवरी

75 Model Shops in Every District of UP यूपी के सभी जिलों में 75 मॉडल शॉप खोले जाने का निर्णय लिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पहले चरण में यह लक्ष्य तय हुआ है जबकि काम पूरा होने के बाद दूसरे चरण में सभी दुकानों को मॉडल शॉप में तब्दील किया जाएगा। निकाय भी अपने आर्थिक स्रोतों से मॉडल शॉप बनवा सकेंगे।