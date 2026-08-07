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    नेशनल हैंडलूम डे पर सीएम योगी ने हस्तशिल्पियों को किया सम्मानित, बोले- हथकरघा हमारी सांस्कृतिक पहचान

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 11:47 AM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर संत कबीर राज्य स्तरीय हैंडलूम पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने हस्तशिल्पियों को बधाई दी और 1905 के ...और पढ़ें

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नेशनल हैंडलूम डे पर संत कबीर राज्य स्तरीय हैंडलूम पुरस्कार बांटे। सीएम योगी ने कहा कि हथकरघा हमारी सांस्कृतिक पहचान है।

    उन्होंने कहा, "आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। मैं प्रदेश भर के अंदर सभी हस्तशिल्पियों को हथकरघा दिवस की बधाई देता हूं। आज ही दिन 7 अगस्त 1905 को भारत के आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी...ये वो समय था जब भारत की आजादी के आंदोलन में गांधी जी का पदार्पण नहीं हुआ था। लेकिन स्वदेशी आ चुकी थी और स्वदेशी के कारण जब भारत ने आजादी की लड़ाई को नई ऊंचाइयां प्रदान की और गांधी जी के आगमन के बाद ये लड़ाई और मजबूती के साथ आगे बढ़ी तो देश को आजाद होने में समय नहीं लगा।"

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