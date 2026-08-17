मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना में 29 अभ्यर्थियों का चयन, यूपी में निवेश को मिलेगा बढ़ावा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के तहत उद्यमी मित्र परीक्षा-2026 की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है। अंतिम मेरिट सूची के आधार पर 29 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

चयन प्रक्रिया 31 जनवरी, 2023 के शासनादेश में निर्धारित मानकों के अनुसार की गई। इसमें अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव, विशिष्ट उपलब्धियों और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) की ओर से आयोजित लिखित परीक्षा में प्रदर्शन को आधार बनाया गया।

126 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चुना गया। 29 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन हुआ। भविष्य में पद रिक्त होने की स्थिति के लिए प्रतीक्षा सूची भी तैयार की गई है। नवनियुक्त उद्यमी मित्र प्रदेश के निवेश सुविधा तंत्र को मजबूत करने में भूमिका निभाएंगे। वे निवेशकों, उद्यमियों और संबंधित सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। साथ ही निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के समाधान और परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में सहयोग करेंगे।