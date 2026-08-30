UP में ‘चवन्नी’ से ‘इकन्नी’ तक, किसको मिलेगा ‘16 आना’ वोट
अखिलेश यादव के 'चवन्नी' वाले तंज से पश्चिमी यूपी की राजनीति में जाट वोट बैंक को लेकर घमासान छिड़ गया ...और पढ़ें
HighLights
अखिलेश के 'चवन्नी' तंज पर पश्चिमी यूपी में सियासी घमासान।
रालोद-भाजपा ने इसे जाट सम्मान से जोड़ा, सपा की नई रणनीति।
अंकित बालियान हत्याकांड से सपा जाटों को साधने में जुटी।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। सालों पहले चलन से बाहर हुई ‘चवन्नी’ भले ही मतदाता के किसी काम की नहीं, परंतु सत्ता में दौड़ में शामिल राजीनीतिक दल ‘चवन्नी’ को भुनाने की कोशिश में पूरी तरह जुट गए हैं। ‘चवन्नी’ से एक आने वाले वार, तक ‘16 आना’ राजनीति हो रही है। सब कोशिश में है कि उनका सिक्का चल जाए और चुनावी बाजार में ‘16 आना’ वोट मिल सके।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुराने सहयोगी रालोद अध्यक्ष जयन्त चौधरी पर ‘चवन्नी को रुपया’ बनाने वाला तंज किया तो उन्होंने इसे जाट समाज के सम्मान से जोड़ दिया और फिर भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि जिन्हें अखिलेश ने चवन्नी कहा, वे 2027 में उन्हें ‘एक आने (इकन्नी) का भी नहीं छोड़ेंगे।’ बात यहीं नहीं रुकी।
शामली के हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के मामले में पीड़ित पिता से अखिलेश यादव से बातचीत ने पश्चिमी यूपी की राजनीति में सपा की सक्रियता को एक और संदर्भ दे दिया। अखिलेश ने परिवार को न्याय की लड़ाई में हरसंभव मदद का भरोसा दिया और जाट समाज के बालियान गोत्र पर जोर देकर जातीय राजनीति को गोत्र के स्तर तक ले जाने के संकेत भी दे दिए। साफ है कि ‘चवन्नी’ संग छिड़ी इस राजनीतिक लड़ाई में असली निशाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट-किसान राजनीतिक आधार है।
सपा प्रमुख का ‘चवन्नी’ वाला तंज पुराने गठबंधन के राजनीतिक हिसाब-किताब को चुनावी मंच पर फिर खोलना था, लेकिन अब रालोद और भाजपा इसे सीधे जाटों के सम्मान से जोड़कर पश्चिम यूपी में सपा की रणनीति को पीछे धकेलने में जुटे हैं। पश्चिमी यूपी में भाजपा की राजनीति लंबे समय से जाट, गुर्जर, त्यागी, सैनी समेत विभिन्न किसान और ओबीसी समूहों को साथ रखने की रही है।
रालोद के साथ आने के बाद जाट आधार को गठबंधन के भीतर सुरक्षित रखना भाजपा की बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए सोम का हमला केवल अखिलेश पर नहीं, बल्कि उस पुराने जाट-मुस्लिम-सपा समीकरण पर भी है, जिसे वर्ष 2022 में सपा ने पश्चिमी यूपी में आजमाया था।
वहीं पीडीए के सहारे सामाजिक समीकरणों के विस्तार में जुटी सपा, जाटों से दूरी बढ़ने का जोखिम लेने को तैयार नहीं। ऐसे में चवन्नी वाले बयान को गठबंधन टूटने के ‘दर्द’ से जोड़कर, केवल ‘तंज’ बताने की कोशिश हो रही है। अब अंकित बालियान हत्याकांड ने सपा को इस प्रकरण को नई दिशा देने और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाने का अवसर दे दिया है।
सपा सांसद इकरा हसन और विधायक नाहिद हसन पीड़ित परिवार से मिले। शुक्रवार को अंकित के पिता सतवीर सिंह ने अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत की। इसके बाद सपा प्रमुख ने एक्स पर जो पोस्ट की उसमें, ‘जाट समाज’ के बजाय ‘बालियान समाज’ शब्द प्रयोग किया। बालियान, जाट समाज का एक प्रमुख गोत्र है।
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गोत्र के उल्लेख से माना जा रहा है कि सपा इस मुद्दे को अब नया रंग देने की कोशिश में है। सपा प्रमुख के बयान को जयन्त द्वारा संवेदनहीन बताने से भी स्पष्ट है कि रालोद भी इस रणनीति को समझ रही है। रालोद के लिए चुनौती है कि वह इसे जातीय ध्रुवीकरण बनने से रोके और किसान-जाट हितों की राजनीति के साथ जोड़े। फिलहाल ‘चवन्नी’ का विवाद जितना खिंच रहा है, उसका राजनीतिक मूल्य उतना ही बढ़ रहा है।
हालांकि वर्ष 2027 में सवाल यह नहीं होगा कि चवन्नी कौन है? सवाल यह होगा कि पश्चिमी यूपी के मतदाता की 16 आने की राजनीतिक ताकत किसके पक्ष में जाती है, क्योंकि कुछ सीटों का गणित बदलना भी, पूरे प्रदेश की सत्ता का हिसाब बदल सकता है।