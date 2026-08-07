10 साल से अटकी चकबंदी पर आयुक्त सख्त, 136 गांवों की रिपोर्ट तलब; DM-अधिकारियों को नोटिस जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित चकबंदी मामलों पर चकबंदी आयुक्त डा. हृषिकेश भास्कर यशोद ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने प्रदेश के सभी बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को निर्देश दिया है कि ऐसे ग्रामों की समीक्षा कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत आख्या निदेशालय को उपलब्ध कराई जाए।

समीक्षा में सामने आया है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के 136 ग्रामों में 10 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम के तहत धारा-10 का प्रकाशन नहीं हो सका है। एक हफ्ते में मंगाया विवरण इस पर संबंधित डीएम और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को नोटिस जारी कर विलंब के कारण तथा अब तक की गई कार्रवाई का विवरण एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया है। चकबंदी आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संबंधित गांवों में खुली बैठक आयोजित कर चकबंदी कार्य में देरी के कारणों और स्थानीय परिस्थितियों का परीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि चकबंदी प्रक्रिया के लंबे समय तक लंबित रहने से किसानों और काश्तकारों को परेशानी होती है।