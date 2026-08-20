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यूपी में चकबंदी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब 3% से अधिक भूमि कटौती पर आयुक्त की मंजूरी अनिवार्य

By Parvez Ahmad Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Thu, 20 Aug 2026 08:29 AM (GMT+05:30)

चकबंदी आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने चकबंदी प्रक्रिया में देरी रोकने और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ।

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राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चकबंदी प्रक्रिया में विलंब रोकने और खातेदारों की समस्याओं के निस्तारण के लिए चकबंदी आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

सार्वजनिक उपयोग के लिए तीन प्रतिशत से अधिक भूमि की कटौती से पहले आयुक्त की मंजूरी अनिवार्य होगी। चकबंदी योजना के प्रत्यावर्तन की स्थिति में भी पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।

चकबंदी आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि चकबंदी योजना का प्रत्यावर्तन केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी (जिला उप संचालक चकबंदी) की संस्तुति सहित प्रस्ताव आयुक्त को भेजना होगा। पूर्वानुमति मिलने के बाद ही प्रत्यावर्तन का आदेश पारित किया जा सकेगा।

कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए चकबंदी प्रक्रिया में सामान्यतः तीन प्रतिशत से अधिक भूमि की कटौती नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी गांव में अपरिहार्य परिस्थिति में तीन प्रतिशत से अधिक भूमि की कटौती आवश्यक हो तो जिलाधिकारी के माध्यम से चकबंदी आयुक्त को सुविचारित प्रस्ताव भेजना होगा।

चकबंदी आयुक्त की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही तीन प्रतिशत से अधिक भूमि की कटौती की जा सकेगी। अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। आदेशों की अवहेलना अथवा अनावश्यक भूमि कटौती पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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