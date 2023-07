UP News: मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से प्रशिक्षु अधिकारियों ने की मुलाकात

मुख्य सचिव ने प्रशिक्षु अधिकारियों को सामूहिक भावना से प्रदेश को आगे बढ़ाने की नसीहत दी।उन्होंने कहा कि विभाग में वरिष्ठ अधिकारी राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनमानस तक कैसे पहुंचा रहे हैं इन बातों को सीखने का प्रयत्न निरंतर करते रहना चाहिए सीखने की आदत नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर करना उनका संवैधानिक कर्तव्य और नैतिक दायित्व हैं।

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र।- फाइल फोटो

लखनऊ, राज्‍य ब्‍यूरो। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से वर्ष 2022 बैच के यूपी संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय वन सेवा के 14 प्रशिक्षु अधिकारियों ने मंगलवार को मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव ने प्रशिक्षु अधिकारियों को सामूहिक भावना से प्रदेश को आगे बढ़ाने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि विभाग में वरिष्ठ अधिकारी राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनमानस तक कैसे पहुंचा रहे हैं, इन बातों को सीखने का प्रयत्न निरंतर करते रहना चाहिए, सीखने की आदत नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर करना उनका संवैधानिक कर्तव्य और नैतिक दायित्व हैं। इस मौके पर महानिदेशक उपाम एल वेंकटेश्वर लू, निदेशक उपाम नीना शर्मा, अपर निदेशक उपाम डा. गरिमा यादव सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

