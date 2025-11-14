UP Cabinet Meeting: यूपी कैबिनेट की बैठक में दिल्ली आतंकी वारदात के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित

राज्य ब्यूराे, जागरण, लखनऊः मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार काे यूपी कैबिनेट की बैठक लाेक भवन में सम्पन्न हुई। इस बैठक में दिल्ली में लाल किला मेट्राे स्टेशन के पास आतंकी हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही जनहानि पर शाेक व्यक्त किया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक में 15 से अधिक प्रस्ताव रखे गए हैं। इनमें एक प्रस्ताव वृद्धावस्था पेंशन में बदलाव का संभावित है। पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्लेज योजना में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखा गया।