Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: यूपी में अब खिलाड़ियों को मिलेगी सीधी सरकारी नौकरी, समझिए कैसे? 

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:40 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022 में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी (आरएसओ) के नौ पदों को शामिल करने की मंजूरी दी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए अब सरकारी सेवा में एक और बड़ा अवसर खुल गया है। कैबिनेट ने खेल विभाग के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी (आरएसओ) के नौ पदों को उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली–2022 में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

    वर्तमान में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के कुल 18 स्वीकृत पद हैं। इनमें नौ पद पदोन्नति और नौ पद विभागीय सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रविधान है। हालांकि, वर्ष 1986 की सेवा नियमावली में इन पदों पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती का स्पष्ट प्रविधान नहीं होने के कारण अब तक नियमित भर्ती नहीं हो सकी थी।

    सरकार ने वर्ष 2015 में अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को सरकारी सेवा देने की नीति बनाई थी, जिसमें क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी का पद भी शामिल था। इसके बाद वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली लागू की गई, लेकिन उस समय यह पद नियमावली में शामिल नहीं हो पाया।

    इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जैसे जिम्मेदार पद पर नियुक्ति का अवसर नहीं मिल पा रहा था। खेल विभाग के अनुसार, लंबे समय से सीधी भर्ती न होने के कारण कई योग्य अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आवेदन तो करते थे, लेकिन उनके लिए उपयुक्त पद उपलब्ध नहीं हो पाता था। अब नियमावली में संशोधन के बाद यह बाधा दूर हो जाएगी और खिलाड़ियों को उनकी योग्यता के अनुरूप पद मिल सकेगा।

    अब तक नौ विभाग में 24 पद चिन्हित
    उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली–2022 के तहत अब तक नौ विभागों में कुल 24 पद चिन्हित किए जा चुके हैं। इनमें ओलंपिक, पैरालंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल और कामनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क, ख और ग श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

    इनमें ग्रामीण विकास विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी के चार पद, बेसिक शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा अधिकारी का एक पद, माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक के दो पद, पुलिस विभाग में उप अधीक्षक पुलिस के दो पद, पंचायती राज विभाग में जिला पंचायती राज अधिकारी के दो पद, युवा कल्याण विभाग में जिला युवा कल्याण प्रादेशिक विकास दल के दो पद और वन विभाग में क्षेत्रीय वन अधिकारी के दो पद शामिल हैं। कुल 24 पदों में से वर्तमान में 13 पद रिक्त चल रहे हैं। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के नौ पद जुड़ने से अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवा के अवसर और बढ़ेंगे।