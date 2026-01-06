Language
    Yogi Cabinet: वाराणसी में खुलेगी नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, 50 एकड़ भूमि निःशुल्क देने को मंजूरी

    By Amit Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:40 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वाराणसी के राजा तालाब तहसील में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU) का विस्तारित ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गुजरात की नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का विस्तारित केंद्र (आफ कैंपस) वाराणसी के राजा तालाब तहसील में बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 एकड़ भूमि निश्शुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। यह जमीन पशुधन विभाग से 99 वर्षों की लीज पर ली गई है।

    इस कैंपस के खुलने से फोरेंसिक साइंस, साइबर क्राइम और आपराधिक जांच के क्षेत्र में प्रदेश को शैक्षणिक और तकनीकी मजबूती मिलेगी। युवाओं को अपराधों की वैज्ञानिक विधि से जांच करने के विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रवेश का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, गुवाहाटी, मणिपुर, कर्नाटक, भुवनेश्वर, पुणे में इसकी शाखाएं पहले से हैं। इसके अलावा युगांडा में एक अंतरराष्ट्रीय कैंपस भी है।