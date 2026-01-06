UP Cabinet: सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में निवेश को मेगा प्रोत्साहन देगी सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति के तहत ₹3,000 करोड़ या उससे अधिक के निवेश पर मेगा प्रोत्साहन को मंजूरी दी है। इसमें ब्याज सब्सिडी, 10 साल तक ने ...और पढ़ें
राज्य ब्यूुरो, लखनऊ। राज्य सरकार द्वारा जनवरी-2024 में लाई गई सेमी कंडक्टर नीति के तहत बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से रुपये 3,000 करोड़ या उससे अधिक के निवेश पर मेगा प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत सेमी कंडक्टर इकाइयों को ब्याज सब्सिडी, कर्मचारी लागत प्रतिपूर्ति, 10 वर्षों तक नेट एसजीएसटी में छूट, यूपी के मूल निवासियों के लिए 100 प्रतिशत ईपीएफ प्रतिपूर्ति (अधिकतम 2,000 रुपये प्रतिमाह), जल मूल्य में छूट और 10 वर्षों तक दो रुपये प्रति यूनिट बिजली बिल में छूट दी जाएगी।
मंगलवार को कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की ब्रीफिंग में वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर सृजित करना है। अमेरिका, यूरोप, जापान और ताइवान जैसे देशों में सेमी कंडक्टर का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसी क्रम में भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को इस उभरते उद्योग का बड़ा केंद्र बनाने के लिए सरकार ने केस टू केस आधारित प्रोत्साहन देने की स्वीकृति दी है।
