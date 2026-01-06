UP Cabinet: सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में निवेश को मेगा प्रोत्साहन देगी सरकार

राज्य ब्यूुरो, लखनऊ। राज्य सरकार द्वारा जनवरी-2024 में लाई गई सेमी कंडक्टर नीति के तहत बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से रुपये 3,000 करोड़ या उससे अधिक के निवेश पर मेगा प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत सेमी कंडक्टर इकाइयों को ब्याज सब्सिडी, कर्मचारी लागत प्रतिपूर्ति, 10 वर्षों तक नेट एसजीएसटी में छूट, यूपी के मूल निवासियों के लिए 100 प्रतिशत ईपीएफ प्रतिपूर्ति (अधिकतम 2,000 रुपये प्रतिमाह), जल मूल्य में छूट और 10 वर्षों तक दो रुपये प्रति यूनिट बिजली बिल में छूट दी जाएगी।