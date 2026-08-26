यूपी के नौ जिलों में 5504.01 करोड़ रुपये का निवेश, सरकार ने 11 औद्योगिक परियोजनाओं को दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कैबिनेट की बैठक में राज्य में औद्योगिक निवेश की 11 परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए लेटर आफ कंफर्ट (एलओसी) जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं के जरिए नौ जिलों में 5,504.01 करोड़ रुपये का निवेश आएगा है।

मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सूर्या ग्लोबल फ्लैक्सीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को गौतमबुद्ध नगर में 605.37 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए एलओसी जारी करने की स्वकृति प्रदान की गई है।

औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि इसी प्रकार शाल्विस स्पेशिऐलिटीज लिमिटेड को हमीरपुर में 297.30 करोड़ रुपये तथा साउण्ड कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को हाथरस में 225 करोड़ रुपये, वृंदावन बाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड को बाराबंकी में 436.12 करोड़ रुपये, जुआरी एनविएन बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को लखीमपुर खीरी में 294.72 करोड़ रुपये, पसवारा पेपर्स लिमिटेड को हाथरस में 315 करोड़ रुपये, सीआरडी फूड्स एंड बेवरेजेज लिमिटेड को मथुरा में 363.94 करोड़ रुपये, माउण्ट एवरेस्ट ब्रुअरीज लिमिटेड को उन्नाव में 363.52 करोड़ रुपये, मेसर्स एग्रिस्टोसी मासा प्राइवेट लिमिटेड बिजनौर में 794.27 करोड़ रुपये व मेसर्स कैनपैक इंडिया लिमिटेड को उन्नाव में 1,573.62 करोड़ रुपये की लागत से एल्युमिनियम बेवरेज कैनों के विनिर्माण की परियोजना के लिए एलओसी जारी किया जाएगा।