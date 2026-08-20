यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं का हुआ विस्तार, 997 शहरी आरोग्य मंदिर सक्रिय; 747 नए उपकेंद्र तैयार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की दो योजनाओं के अंतर्गत 1473 नए उपकेंद्र और 512 आरोग्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इससे ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। खासकर मातृ-शिशु चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोत्तरी होने का दावा किया गया है। भविष्य में किसी महामारी की चुनौती से निपटना आसान होगा।

स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 1670 स्वास्थ्य उपकेंद्र स्वीकृत किए गए थे। इनमें से अब तक 1473 का निर्माण पूरा हो चुका है। विभाग के अनुसार 1290 उपकेंद्रों को हस्तांतरित कर दिया गया है, जबकि 80 उपकेंद्रों पर कार्य चल रहा है।

स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत 674 आरोग्य मंदिरों में से 512 इकाइयां सक्रिय हैं। इन मंदिरों के माध्यम से समुदाय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत प्रदेश में 4823 भवन रहित स्वास्थ्य उपकेंद्र स्वीकृत हैं। इनमें से 747 उपकेंद्रों का निर्माण पूरा हो गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि 1514 स्वीकृत उपकेंद्रों में से 747 का कार्य पूर्ण हो चुका है। पंचायती राज विभाग द्वारा 1755 भवन रहित उपकेंद्रों के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।