UP Board 2026: यूपी बोर्ड का नया फरमान, 15 नवंबर तक स्कूलों को अपलोड करना होगा शिक्षकों का डाटा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। यूपी बोर्ड से संबद्ध राजधानी समेत मंडल के सभी माध्यमिक विद्यालयों को शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का विवरण 15 नवंबर तक माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

इसके लिए सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को शत-प्रतिशत और त्रुटिरहित डेटा अपलोड कराने के निर्देश दिए गए हैं।

मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रयोगात्मक परीक्षा, मूल्यांकन और कक्ष निरीक्षण सहित अन्य कार्यों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए कंप्यूटरीकृत पहचान पत्र तैयार किए जाएंगे।