यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए 'अपार आईडी' पर जोर, वन नेशन-वन स्टूडेंट आईडी से सुरक्षित होगा भविष्य

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। परिषद ने सभी छात्र-छात्राओं से 'अपार आईडी' (APAAR ID) बनवाकर इसे अपने अग्रिम पंजीकरण और परीक्षा आवेदन पत्र में दर्ज करने का अनुरोध किया है। यह पहल योगी सरकार के विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा तंत्र को और मजबूत करने का आधार बनेगी।

क्या है अपार आईडी और इसके फायदे? ‘वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी’ की तर्ज पर आधारित अपार आईडी 12 अंकों की एक स्थायी डिजिटल पहचान है। इसके जरिए विद्यार्थी की पूरी शैक्षणिक यात्रा के क्रेडिट और रिपोर्ट कार्ड को एक ही स्थान पर सुरक्षित रखा जा सकेगा। इस आईडी के माध्यम से छात्रों की मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) समेत तमाम जरूरी प्रमाणपत्र डिजीलॉकर पर डिजिटली सेव रहेंगे। इससे भविष्य में महत्वपूर्ण दस्तावेजों के खोने, फटने या खराब होने की चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।

पारदर्शी रिकॉर्ड से मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ अपर मुख्य सचिव (माध्यमिक शिक्षा) पार्थ सारथी सेन शर्मा के अनुसार, वर्तमान में कक्षा 9 एवं 11 के अग्रिम पंजीकरण और कक्षा 10 एवं 12 के परीक्षा आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जारी है। विद्यार्थियों के शैक्षणिक विवरण को त्रुटिरहित और सुरक्षित रखने के लिए इस आईडी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपार आईडी में दर्ज सही विवरण और सटीक आंकड़ों के आधार पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी बाधा के मिल सकेगा।