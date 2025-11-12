UP Board Exams 2026: यूपी बोर्ड ने घोषित करने के छह दिन बाद ही बदला कार्यक्रम, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को दी राहत

बोर्ड ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की समय सारिणी में इंटरमीडिएट संस्कृत व अंग्रेजी विषय की परीक्षा एक ही दिन में होने के कारण विद्यार्थियों के हित में परिवर्तन का निर्णय लिया है। अंग्रेजी की परीक्षा तो निर्धारित तिथि 20 फरवरी को दूसरी पाली में ही होगी, लेकिन संस्कृत की परीक्षा अब 20 फरवरी के बजाय 12 मार्च को को दूसरी पाली में कराई जाएगी। एक ही दिन में दोनों विषयों की परीक्षाएं कराने पर करीब 18000 परीक्षार्थियों को दोनों पाली में परीक्षा देनी पड़ती। इसके साथ हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की हिंदी विषय की परीक्षा अब 18 फरवरी को दोनों पालियों में नहीं कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र कम करने के लिए बोर्ड ने हाईस्कूल की हिंदी एवं प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा 18 फरवरी को ही पहली पाली में और इंटरमीडिएट की सामान्य हिंदी एवं हिंदी विषय की परीक्षा 18 फरवरी को दूसरी पाली में कराने का निर्णय लिया है।

हिंदी का पेपर शिफ्ट

पहले दोनों ही कक्षाओं के लिए हिंदी, सामान्य हिंदी का पेपर एक ही शिफ्ट में आयोजित किया जा रहा था जिसके चलते 43 लाख से अधिक छात्रों को एक साथ परीक्षा देनी होती। इसके चलते व्यवस्था करने में समस्या हो सकती थी। इसके चलते अब बोर्ड की ओर से इसमें चेंज किया गया है। अब 18 फरवरी को हाई स्कूल हिंदी का पेपर सुबह की शिफ्ट एवं इंटरमीडिएट हिंदी विषय का पेपर दूसरी शिफ्ट में आयोजित किया जायेगा। इसके साथ ही अब 12वीं कक्षा का संस्कृत पेपर 12 मार्च को दूसरी पाली में आयोजित होगा।

दो शिफ्ट में बोर्ड परीक्षाएं

उत्तर प्रदेश बोर्ड की ओर से 10th एवं 12th क्लास के लिए बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक संपन्न करवाई जाएंगी।

52 लाख से अधिक स्टूडेंट्स लेंगे बोर्ड परीक्षाओं में भाग

यूपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में 5230297 छात्र-छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। हाई स्कूल में 2750945 स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं जिसमें से 1438683 बालक एवं 1312263 बालिकाएं रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 12वीं कक्षा में 2479352 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है जिसमें से 1303012 छात्र और 1176340 छात्राएं रजिस्टर्ड हैं।

प्रवेश पत्र स्कूल से होंगे प्राप्त

सभी छात्रों को बता दें कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र स्कूल से प्राप्त होंगे। सभी स्टूडेंट्स क्लास टीचर या प्रिंसिपल से संपर्क करके एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे।

पांच नवंबर को जारी की गई थी समयसारिणी

पांच नवंबर को जारी की गई समयसारिणी में 20 फरवरी को पहली पाली में इंटरमीडिएट संस्कृत तथा दूसरी पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा होनी थी। चूंकि कई परीक्षार्थी ऐसे हैं, जिनके संस्कृत और अंग्रेजी दोनों विषय हैं, ऐसे में उन्हें एक ही दिन में दो पालियों में परीक्षा देनी पड़ती। इससे परीक्षा से ठीक पूर्व एक विषय में रिवीजन करने का समय नहीं मिलता। इस कारण परीक्षार्थी हित में बदलाव किया गया है, जिससे वह दोनों विषयों में रिवीजन कर सकें। इसके अलावा 18 फरवरी को हाईस्कूल में पहली पाली में हिंदी और दूसरी पाली में प्रारंभिक हिंदी तथा इंटरमीडिएट में पहली पाली में सामान्य हिंदी व दूसरी पाली में हिंदी की परीक्षा प्रस्तावित थी। इस तरह हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की पहली पाली में परीक्षार्थियों की संख्या लाखों में होने के कारण केंद्र बढ़ाने पड़ते। ऐसे में बोर्ड अब पहली पाली में हाईस्कूल हिंदी व प्रारंभिक हिंदी तथा दूसरी पाली में इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी व हिंदी विषय की परीक्षा कराएगा। संशोधित समय सारिणी मंगलवार को जारी कर दी गई। इसके अलावा अन्य विषयों की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तिथियों एवं पाली में होंगी। इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। छात्र-छात्राएं ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं।