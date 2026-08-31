यूपी में घर-घर पहुंचेगी भाजपा: इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज होगी कार्यशाला ; सीएम योगी होंगे शामिल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चुनावी मैदान में उतरने से पहले भाजपा अपने अभियानों की धार तेज करती रहती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने पर भाजपा एक माह तक सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। सोमवार सुबह साढ़े नौ बजे से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान स्थित मार्श प्रेक्षागृह में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित होगी।

जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी एवं संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी छह क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, जिलाध्यक्ष एवं जिला संयोजक समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे।