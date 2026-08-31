यूपी में घर-घर पहुंचेगी भाजपा: इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज होगी कार्यशाला ; सीएम योगी होंगे शामिल
भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर एक महीने का 'सेवा संकल्प अभियान' चलाएगी। ...और पढ़ें
HighLights
प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्ष पूरे होने पर अभियान।
भाजपा एक माह का सेवा संकल्प अभियान चलाएगी।
लखनऊ में सीएम योगी की मौजूदगी में कार्यशाला होगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चुनावी मैदान में उतरने से पहले भाजपा अपने अभियानों की धार तेज करती रहती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने पर भाजपा एक माह तक सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। सोमवार सुबह साढ़े नौ बजे से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान स्थित मार्श प्रेक्षागृह में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित होगी।
जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी एवं संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी छह क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, जिलाध्यक्ष एवं जिला संयोजक समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे।
17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक संचालित होने वाले इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को घर-घर पहुंचने की रूपरेखा बताई जाएगी। पार्टी सामाजिक कार्यक्रम भी करेगी। केंद्र सरकार की उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। विशेषकर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को माडल के रूप में प्रस्तुत करने की योजना बनेगी। सेवा संकल्प माह अभियान लंबा एवं महत्वपूर्ण अभियान है, ऐसे में पार्टी जल्द क्षेत्रीय टीमों की घोषणा कर मैदान में नए पदाधिकारियों को उतार सकती है।