यूपी में पीएम मोदी के '4 जातियों' वाले फॉर्मूले को लेकर बढ़ रही बीजेपी, Gen-Z और आधी आबादी पर नजर

राज्य ब्यूरो, जागरण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की योजना को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई मूर्त रूप देने में जुट गई है। पीएम मोदी ने भारतीय समाज को युवा, किसान, गरीब एवं महिला के रूप में चार जातियों में बांटा है, जिसका राजनीतिक रंग नजर आने लगा है।

जेनजी आंदोलन का पारा देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जहां नौजवानों से वैचारिक तालमेल बढ़ाने में जुटी है, वहीं महिलाओं को वीर एवं पूज्य नारियों का इतिहास बताकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ेगी। नई पीढ़ी में नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के प्रति नई चेतना जगाकर एक भारत-श्रेष्ठ भारत हासिल करने का लक्ष्य है।

पार्टी इस बहाने हिन्दुत्व का धरातल भी मजबूत करेगी। पार्टी मान रही है कि विधान सभा चुनाव-2027 में महिला एवं युवा मतदाता राजनीतिक दलों का भविष्य तय करेंगे। भाजपा ने तिरंगा यात्रा में महिलाओं एवं युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका देकर उन्हें अपनी विचारधारा से जोड़ने की कसरत की है। उन्हें भारत के गौरवपूर्ण इतिहास एवं नायकों के साथ किए गए अन्याय की जानकारी दी जा रही है।

संत रविदास समरसता संकल्प अभियान में भी महिलाओं को वरीयता दी जा रही है। उन्हें दलित एवं वंचित समाज से निकलकर राष्ट्र की सेवा में योगदान देने वाली महान नारियों के बारे में बताया जा रहा है। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के सनातन धर्म एवं समाज के पुनर्जागरण में योगदान को लेकर राजनीति का नया पैंतरा चला है।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश के खिलाफ अभियान छेड़कर उन्होंने पूछा है कि पाल-बघेल समाज में पैदा हुई होलकर के नाम पर खोले गए संस्थान का नाम क्यों बदला गया। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी वीरांगना झलकारी बाई की कहानी महिलाओं को बताई जा रही है।

भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा कालेजों में पहुंचकर अपाला, मैत्रैयी, लोकपमुद्रा एवं घोषा जैसी विद्वान एवं संवाद कुशल नारियों का उदाहरण दे रहे हैं। आने वाले दिनों में महिला मोर्चा गांवों में पहुंचकर छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई, गोंडवाना की रानी दुर्गावती, वंचितों की शिक्षा के लिए योगदान देने वाली सावित्रीबाई फुले एवं अवंतीबाई लोधी जैसी अन्य महान नारियों के बारे में बताएगी।