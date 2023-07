पटना में भाजपा नेता और जहानाबाद जिले के महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत हो गई थी। भाजपा ने आरोप लगाया कि पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान विजय कुमार सिंह घायल हो गए थे। उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं पटना पुलिस का दावा है कि जहां लाठीचार्ज किया गया वहां भाजपा नेता मौजूद नहीं थे। भाजपा नेता विजय सिंह का शुक्रवार को अंतिम संस्कार क‍िया गया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी। - फाइल फोटो

लखनऊ, राज्‍य ब्‍यूरो। पटना में गुरुवार को भाजपा के विधानसभा मार्च के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज में जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत पर शोक जताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा है कि उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। महागठबंधन सरकार के ताबूत में आखिरी कील होगा भाजपा नेता का बलिदान बिहार के युवा, किसान व शिक्षकों की आवाज दबाने का यह कुकृत्य और कुंठित प्रयास ही महागठबंधन सरकार के ताबूत में आखिरी कील होगा। उन्होंने कहा कि नीतिश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने आज बिहार में खुले आम लोकतंत्र की हत्या कर ज्ञान और गंगा की पवित्र धरा बिहार को देश में शर्मसार किया है। पटना में भाजपा नेता व‍िजय कुमार स‍िंह की मौत पटना में भाजपा नेता और जहानाबाद जिले के महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत हो गई थी। भाजपा ने आरोप लगाया कि पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान विजय कुमार सिंह घायल हो गए थे। उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं, पटना पुलिस का दावा है कि जहां लाठीचार्ज किया गया, वहां भाजपा नेता मौजूद नहीं थे। एसएसपी ने कहा कि वे डाकबंगला की तरफ जा रहे थे, लेकिन भगदड़ मच गई। इससे पहले कि विजय डाकबंगला चौराहे पर जाते, मूर्छित होकर गिर गए। उन्हें रिक्शे से नर्सिंग होम जाते भी देखा गया है। उनके साथ रहे दो लोगों की पहचान कर बयान दर्ज किया गया। भाजपा नेता विजय सिंह का शुक्रवार को अंतिम संस्कार क‍िया गया। विजय की मौत को लेकर बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चौथे दिन भी हंगामेदार रहा। भाजपा नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद मार्शल ने भाजपा नेता संजय सिंह को सदन से बाहर कर दिया।

