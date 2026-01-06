निवेशकों की पहली पसंद बना यूपी: 'डी-रेगुलेशन 1.0' में उत्तर प्रदेश ने हासिल किया देश में प्रथम स्थान

डिजिटल टीम, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के क्षेत्र में एक और बड़ी वैश्विक उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार के “डी-रेगुलेशन 1.0” कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश देशभर में प्रथम स्थान पर रहा है। राज्य ने केंद्र द्वारा निर्धारित सभी 23 प्राथमिक सुधारों को शत-प्रतिशत लागू कर अपनी व्यापारिक नीतियों को निवेश-अनुकूल और पारदर्शी बनाने में सफलता प्राप्त की है। इस रैंकिंग के साथ ही यूपी देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने व्यापार सुधारों के सभी मानकों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया है।

इन 5 प्रमुख क्षेत्रों में सुधार ने दिलाई शीर्ष रैंकिंग भारत सरकार द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए पांच मुख्य स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया: भूमि सुधार: मिश्रित भूमि उपयोग (Flexible Zoning) और डिजिटल लैंड बैंक। निर्माण: भवन स्वीकृति और अग्निशमन निरीक्षण की समय-सीमा में कमी। श्रम: महिलाओं के लिए कार्यबल में समान अवसर और नियमों का युक्तिकरण। यूटिलिटीज: बिजली और जल कनेक्शन की ऑनलाइन व त्वरित प्रक्रिया। अनुमतियां: कारखाना और व्यापार लाइसेंस के लिए तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण। भूमि और बुनियादी ढांचे का डिजिटल कायाकल्प राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के लिए सड़क मानकों में ढील दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण कदम जीआईएस (GIS) आधारित लैंड बैंक का निर्माण है, जिसे इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक से जोड़ा गया है। इससे निवेशकों को दुनिया के किसी भी कोने से यूपी में उपलब्ध औद्योगिक भूखंडों की सटीक जानकारी मिल सकेगी।

श्रम सुधार: महिलाओं के लिए खुले नए द्वार योगी सरकार ने श्रम कानूनों में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए महिलाओं को रात्रिकालीन पालियों (Night Shifts) में कार्य करने की अनुमति दी है। जोखिमपूर्ण उद्योगों में काम करने पर लगे प्रतिबंधों को हटाकर कार्यबल में विविधता को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही, दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत अनुपालन मानदंडों को सरल बनाया गया है।

सिंगल विंडो सिस्टम: वन-स्टॉप समाधान सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने 'उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार अधिनियम, 2025' लागू किया है। राज्य की सिंगल विंडो प्रणाली को अब नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) से पूरी तरह एकीकृत कर दिया गया है। इससे अब निवेशकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि एक ही पोर्टल पर सभी राज्य स्तरीय सेवाएं उपलब्ध हैं।