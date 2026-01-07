ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने की राह पर उत्तर प्रदेश, केंद्र की ECMS योजना के तहत 4 बड़े प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब केवल खेती या पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) सेक्टर की धड़कन बन गया है। केंद्र सरकार की "इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS)" के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। इस योजना के तहत देश भर में स्वीकृत 22 प्रस्तावों में से 04 बड़ी परियोजनाएं अकेले उत्तर प्रदेश के खाते में आई हैं, जो प्रदेश को वैश्विक सप्लाई चेन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

निवेश और रोजगार का महाकुंभ ईसीएमएस (ECMS) योजना के इस चरण से उत्तर प्रदेश को न केवल तकनीकी पहचान मिलेगी, बल्कि यह आर्थिक प्रगति का इंजन भी साबित होगा। विशाल निवेश: इस योजना के माध्यम से कुल 41,863 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश की राह प्रशस्त हुई है।

रोजगार की बहार: प्रदेश के युवाओं के लिए 33,791 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

आत्मनिर्भरता: पीसीबी (PCB), डिस्प्ले मॉड्यूल और लिथियम-आयन सेल जैसे महत्वपूर्ण घटकों का निर्माण अब यूपी की धरती पर होगा, जिससे विदेशों से आयात पर निर्भरता घटेगी। स्मार्टफोन विनिर्माण का 'सिरमौर' बना यूपी योगी सरकार की 'इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017' और हालिया 'कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग पालिसी 2025' ने निवेशकों के भीतर जबरदस्त भरोसा पैदा किया है। आज उत्तर प्रदेश की औद्योगिक ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि: