बीसी सखी योजना से यूपी की महिलाओं को हर महीने मिल रहे 4000 रुपये, कैसे करें आवेदन और क्या है पात्रता?
UP BC Sakhi Yojana 2026 | योगी सरकार की बीसी सखी योजना ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, जिससे उन्हें हर महीने 4000 रुपये का मानदेय मिल रहा है।
HighLights
ग्रामीण महिलाओं को 4000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है।
गांवों में बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती है।
आवेदन के लिए 10वीं पास और SHG सदस्य होना अनिवार्य।
साक्षी गुप्ता, लखनऊ। BC Sakhi Yojana 2026 | योगी सरकार की बीसी सखी योजना (Banking Correspondent Sakhi)... जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। साथ ही साथ गांवों में भी बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं भी पहुंच रही हैं।
इस योजना के तहत शिक्षित ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में चुना जाता है। इन्हें गांव-गांव जाकर लोगों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं देने की जिम्मेदारी मिलती है। शुरुआत में सरकार की ओर से इन महिलाओं को हर महीने 4,000 रुपये का मानदेय दिया जाता है। साथ ही बैंक लेन-देन पर अलग से कमीशन भी मिलता है।
आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है, इसका लाभ किन महिलाओं को मिलेगा और इसके लिए पात्रता की क्या शर्तें रखी गई हैं...
बीसी सखी योजना क्या है?
यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मकसद गांवों में रहने वाली स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को बैंकिंग सखी (Banking Correspondent) बनाना है। ये महिलाएं गांव-गांव जाकर लोगों को बैंकिंग सेवाएं (जैसे पैसे निकालना, जमा करना आदि) उनके घर तक पहुंचाती हैं।
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बीसी सखी योजना का मुख्य उद्देश्य-
|ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना।
|ग्रामीणों को घर बैठे आसानी से बैंकिंग सुविधाएं देना।
|गांवों में डिजिटल लेन-देन और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना।
बीसी सखी योजना के फायदे
बीसी सखी योजना के तहत जो महिलाएं चुनी जाती हैं, उन्हें शुरुआती 6 महीनों तक हर महीने 4,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है। इसके साथ ही बैंकिंग डिवाइस या स्मार्टफोन खरीदने के लिए बैंक की तरफ से ही 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि मिलती है। फिर इन सखियों की कमाई कमीशन से होती है। जैसे कि हर एक बैंकिंग लेन-देन पर अलग से कमीशन मिलता है।
बीसी सखी योजना में कौन-कौन कर सकता है आवेदन?
सबसे पहले तो आवेदन करने वाली महिला महिला की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। महिला UPSRLM या NRLM के तहत पंजीकृत स्वयं सहायता समूह की सक्रिय सदस्य हो।
साथ ही महिला को स्मार्टफोन और डिजिटल एप चलाने की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा महिला को अपने ही गांव में बैंकिंग सेवाएं देने के लिए तैयार होना होगा यानी वो खुद से ही अपने गांव में सेवाएं देने की इच्छुक हो।
बीसी योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- पहचान के लिए आधार कार्ड
- 10वीं की मार्कशीट या प्रमाण पत्र
- स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्यता का प्रमाण
- आधार से लिंक बैंक खाता पासबुक
- उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
बीसी सखी योजना में आवेदन करने का तरीका (BC Sakhi Yojana online apply)
- सबसे पहले अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर "BC Sakhi" एप डाउनलोड करें।
- ऐप खोलकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें और ओटीपी डालकर वेरीफाई करें।
- अपनी निजी जानकारी (जैसे नाम, ग्राम पंचायत, एसएचजी की डिटेल, और 10वीं पास की जानकारी) दर्ज करें।
- मांगे गए दस्तावेज (आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, फोटो आदि) अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट कर दें और अपनी एप्लीकेशन आईडी संभालकर रखें।
- चयन होने पर ट्रेनिंग का कॉल आएगा। ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन पूरा होने के बाद डिवाइस मिलेगी और काम शुरू हो जाएगा।
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