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यूपी बेसिक शिक्षा विभाग अब इंटरनेट मीडिया पर निगेटिव पोस्ट का देगा जवाब, हर माह तय होंगे प्रदर्शन के मानक

By Vivek Rao Edited By: Ashish Mishra
Updated: Wed, 19 Aug 2026 05:30 AM (GMT+05:30)

यूपी बेसिक शिक्षा विभाग अब अपनी योजनाओं, उपलब्धियों और नवाचारों को इंटरनेट मीडिया के जरिए व्यापक स्तर पर जनता तक पहुंचाएगा। विभाग नकारात्मक और भ्रामक खबरों का तथ्यों के आधार पर तत्काल जवाब देगा।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. बेसिक शिक्षा विभाग इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय होगा।

  2. नकारात्मक खबरों का तथ्यों के आधार पर जवाब देगा।

  3. एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर 7.5 लाख फॉलोअर्स लक्ष्य।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग अब अपनी योजनाओं, उपलब्धियों और नवाचारों को इंटरनेट मीडिया के जरिये व्यापक स्तर पर जनता तक पहुंचाएगा। विभाग ने एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को डिजिटल संवाद के प्रमुख माध्यम के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना तैयार की है। चारों प्लेटफॉर्म पर कुल 7.5 लाख फालोअर्स का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इंटरनेट मीडिया टीम को विभाग से जुड़ी नकारात्मक अथवा भ्रामक खबरों और पोस्ट की पहचान कर उनका विश्लेषण करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसी सामग्री सामने आने पर तथ्यों के आधार पर तत्काल काउंटर किया जाएगा। इसके लिए संबंधित पोस्ट के स्रोत, उस पर आई प्रतिक्रिया और उसके प्रसार पर भी नजर रखी जाएगी।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी की अध्यक्षता में शासन स्तर पर हुई बैठक में इंटरनेट मीडिया रणनीति और डिजिटल कम्युनिकेशन की आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में इंटरनेट मीडिया की नियमित निगरानी और विभागीय गतिविधियों के प्रभावी डिजिटल प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का जल्द से जल्द सत्यापन (वेरीफिकेशन) पूरा कराने को कहा गया है।

इसके साथ ही विभाग के आधिकारिक यूट्यूब चैनल का प्रशासनिक एक्सेस इंटरनेट मीडिया टीम को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वीडियो सामग्री के संचालन, प्रकाशन और निगरानी की व्यवस्था अधिक प्रभावी ढंग से हो सके। इसके लिए केवल वार्षिक लक्ष्य ही नहीं, बल्कि हर माह की प्रगति और प्रदर्शन का भी आकलन किया जाएगा।

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