यूपी बेसिक शिक्षा विभाग अब इंटरनेट मीडिया पर निगेटिव पोस्ट का देगा जवाब, हर माह तय होंगे प्रदर्शन के मानक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग अब अपनी योजनाओं, उपलब्धियों और नवाचारों को इंटरनेट मीडिया के जरिये व्यापक स्तर पर जनता तक पहुंचाएगा। विभाग ने एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को डिजिटल संवाद के प्रमुख माध्यम के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना तैयार की है। चारों प्लेटफॉर्म पर कुल 7.5 लाख फालोअर्स का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इंटरनेट मीडिया टीम को विभाग से जुड़ी नकारात्मक अथवा भ्रामक खबरों और पोस्ट की पहचान कर उनका विश्लेषण करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसी सामग्री सामने आने पर तथ्यों के आधार पर तत्काल काउंटर किया जाएगा। इसके लिए संबंधित पोस्ट के स्रोत, उस पर आई प्रतिक्रिया और उसके प्रसार पर भी नजर रखी जाएगी।