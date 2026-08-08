यूपी में बालवाटिकाओं की कमान संभालेंगे 375 मास्टर ट्रेनर्स, जिला और ब्लॉक स्तर पर टीचरों को देंगे ट्रेनिंग
बेसिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश की बालवाटिकाओं में खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 375 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया है। ये प्रशिक्षित ...और पढ़ें
HighLights
375 मास्टर ट्रेनर्स को बालवाटिका शिक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण।
खेल आधारित शिक्षा से बच्चों का होगा बेहतर विकास।
जिला, ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश की बालवाटिकाओं में अब बच्चों को खेल, कहानी, संवाद और गतिविधियों के जरिये सीखने का बेहतर माहौल देने की तैयारी है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने 75 जिलों में 375 ईसीसीई (अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन) कोर ग्रुप सदस्यों और मास्टर ट्रेनर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स अब जिला और ब्लाक स्तर पर शिक्षकों के क्षमता विकास का नेतृत्व करेंगे।
इससे बालवाटिका कक्षाओं में खेल आधारित और बच्चों की उम्र के अनुरूप पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स बालवाटिका शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ ही खेल आधारित अधिगम को अधिक से अधिक विद्यालयों तक पहुंचाएंगे।
जिला और ब्लाक स्तर पर देंगे प्रशिक्षण
बेसिक शिक्षा विभाग की प्री-प्राइमरी यूनिट ने समग्र शिक्षा के तहत छह से 31 जुलाई तक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (डीडीयू-एसआइआरडी), लखनऊ में सात आवासीय प्रशिक्षण बैच आयोजित किए। इनमें प्रदेश के सभी 75 जिलों से 375 सदस्यों ने हिस्सा लिया। अब ये मास्टर ट्रेनर्स जिला और ब्लाक स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे।
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इससे प्रदेश की बालवाटिकाओं में खेल और गतिविधि आधारित शिक्षण व्यवस्था को गति मिलेगी। साथ ही बच्चों में बुनियादी साक्षरता व संख्यात्मकता (एफएलएन) की मजबूत नींव तैयार करने में मदद मिलेगी। अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने प्रशिक्षण से मिले अनुभवों को बालवाटिका कक्षाओं में प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया।