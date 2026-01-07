आयुष्मान योजना के लाभार्थी का इलाज न करने पर यूपी के 2 अस्पतालों पर कार्रवाई, नोटिस जारी
साचीज ने आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थियों का इलाज न करने पर गौतमबुद्धनगर के सुरभि और गाजियाबाद के जीवन ज्योति अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी
राज्य ब्यूरो, जागरण लखनऊ। स्टेट एजेंसी फॉर काम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थियों का इलाज न करने के मामले में गौतमबुद्धनगर के सुरभि हॉस्पिटल और गाजियाबाद के जीवन ज्योति हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
साचीज की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अर्चना वर्मा ने बताया कि एक न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में दोनों अस्पतालों द्वारा इलाज न करने की जानकारी मिली थी। इसी आधार पर कारण अस्पतालों से पूछा गया है कि किन कारणों से आयुष्मान भारत योजना के पात्र मरीजों को इलाज नहीं दिया गया?
उन्होंने बताया कि योजना में सूचीबद्ध कोई भी अस्पताल लाभार्थियों को इलाज देने से मना करता है तो ये दिशा-निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है।
इस तरह की किसी भी अनियमितता या लापरवाही स्वीकार नहीं किया जाएगा। संबंधित अस्पतालों से मिले जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
