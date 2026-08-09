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    उत्तर प्रदेश एटीएस के रडार पर जाली मुद्रा की तस्करी करने वाला गिरोह, लगातार कसा जा रहा शिकंजा

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 02:57 PM (IST)

    UP ATS: यह जानकारी मिली है कि पाकिस्तान में छपे उच्च गुणवत्ता वाली भारतीय जाली मुद्रा भारत-बांग्लादेश सीमा से पास मालदा का एक तस्कर उपलब्ध करा रहा था। ...और पढ़ें

    भारतीय जाली मुद्रा तस्करी के आरोप में एटीएस ने अजीम खान व राजा उर्फ समीरुल को किया गिरफ्तार

    भारतीय जाली मुद्रा तस्करी के आरोप में एटीएस ने अजीम खान व राजा उर्फ समीरुल को किया गिरफ्तार

    HighLights

    1. एटीएस ने तस्करों की गिरफ्तारी के लिए बनाई दो टीमें

    2. गिरफ्तार तस्कर का भाई भी था गिरोह में शामिल

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने राज्य में जाली भारतीय मुद्रा की सप्लाई करने वाले तस्करों के गिरोह के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। जाली भारतीय मुद्रा की सप्लाई करने वाले गिरोह के दो सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस को उनसे पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं।

    एटीएस ने गिरोह के अन्य सदस्यों की भी जानकारी आरोपितों से उगलवाई है। एक आरोपित का भाई भी इस गिरोह में शामिल है, जो दिल्ली में जाली भारतीय मुद्रा की सप्लाई करता था। एटीएस ने गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें बनाई हैं।

    लखनऊ से जाली भारतीय मुद्रा की सप्लाई करने वाले गिरोह के कासगंज निवासी अजीम खान व राजा उर्फ समीरुल को एटीएस ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि पाकिस्तान में छपे उच्च गुणवत्ता वाली भारतीय जाली मुद्रा भारत-बांग्लादेश सीमा से पास मालदा का एक तस्कर उपलब्ध करा रहा था।

    भारत के 500-500 रुपये के नोटों वाली यह मुद्रा देखने में एकदम असली लगती है। आम नागरिक इनमें और असली नोटों में फर्क नहीं बता सकता है। एक लाख रुपये के बदले उन्हें तीन लाख रुपये के नोट मिलते थे। आरोपित इनकी सप्लाई उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 50 प्रतिशत दर पर करते थे।

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    बंगाल से यूपी तक ट्रेन के जरिए इन नोटों की सप्लाई

    बंगाल से यूपी तक ट्रेन के जरिए इन नोटों की सप्लाई गिरोह की महिला सदस्यों द्वारा की जाती थी। इसके बाद गिरोह के सदस्यों को उनके क्षेत्रों के हिसाब से आगे सप्लाई के लिए यह नोट दिए जाते थे। आरोपितों ने यह जानकारी भी दी है कि उनका गिरोह दो वर्षों से सक्रिय था।

    पहले यह लोग बंगाल के एक गिरोह के लिए उत्तर प्रदेश में जाली नोटों की सप्लाई करते थे। इस धंधे में एक आरोपित ने अपने भाई को भी शामिल कर लिया था। उसके जरिए दिल्ली में जाली नोटों की सप्लाई की जाती थी। फिलहाल एटीएस ने गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।