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ATS के निशाने पर 150 से अधिक संदिग्ध, पाकिस्तानी गैंगस्टर से कनेक्शन की पड़ताल के लिए खंगाली जी रही कुंडली

By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Wed, 26 Aug 2026 03:28 PM (IST)

एटीएस 150 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही है, जिनकी जानकारी गिरफ्तार आतंकियों से मिली है। इनमें से कई पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क के लिए स्लीपर सेल के रूप में काम करने का संदेह है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

HighLights

  1. एटीएस 150 से अधिक संदिग्धों की कुंडली खंगाल रही है।

  2. गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में मिली संदिग्धों की जानकारी।

  3. पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े होने का शक।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने 150 से अधिक संदिग्घ व्यक्तियों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। पिछले तीन माह में गिरफ्तार किए गए आतंकियों से पूछताछ में एटीएस को इन संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी निकाली है। एटीएस की टीमें इनके बैंक व इंटरनेट मीडिया के खातों की जांच कर रही हैं। इनमें से कई संदिग्ध पाकिस्तानी गैंग्सटर शहजाद भट्टी और उसके आतंकी नेटवर्क के लिए स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं।

एटीएस ने पिछले चार माह में आतंकी गतिविधियों में लिप्त 52 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह सभी इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों के जरिए पाकिस्तानी गैंग्सटर के लिए काम कर रहे थे। इन्हें आगजनी कर दहशत फैलाने, भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर विस्फोट करने व दीवारों पर पाकिस्तानी गैंग्सटर के पोस्टर चिपकाने और आतंकियों के स्लीपर सेल के रूप में काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन संदिग्ध आतंकियों ने पूछताछ में 150 से अधिक लोगों की जानकारी एटीएस को दी है।

सोशल मीडिया के जरिए बनाया था संपर्क

इसके अलावा दो दर्जन से अधिक लोगों को एटीएस ने चिह्नित किया है जो गिरफ्तार आतंकियों के साथ इंटरनेट मीडिया के जरिए संपर्क में थे। इनमें से कई संदिग्घ व्यक्ति पाकिस्तानी गैंग्सटर के नेटवर्क में शामिल आतंकी आबिद जट्ट, हम्माद मेमन उर्फ हम्माद बरकाती, जावेद पाकिस्तानी, रजा भाई पाकिस्तानी, अजमल गुर्जर पाकिस्तानी, राशिद भट्टी, राणा हुसैन, मेजर इकबाल, मेजर हमीद और मेजर अनवर के साथ संपर्क में हैं।

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अभी तक की जांच में एटीएस ने 60 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ कर ली है और इंटरनेट मीडिया पर बने उनके खातों के जरिए पाकिस्तानी गैंग्सटरों व आतंकियों से की गई चेट की भी जानकारी एटीएस की टीमों ने निकाल ली है। इसका अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही बाकी संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही जा रही है। एटीएस इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों की भी मदद ले रहा है।