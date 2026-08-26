ATS के निशाने पर 150 से अधिक संदिग्ध, पाकिस्तानी गैंगस्टर से कनेक्शन की पड़ताल के लिए खंगाली जी रही कुंडली

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने 150 से अधिक संदिग्घ व्यक्तियों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। पिछले तीन माह में गिरफ्तार किए गए आतंकियों से पूछताछ में एटीएस को इन संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी निकाली है। एटीएस की टीमें इनके बैंक व इंटरनेट मीडिया के खातों की जांच कर रही हैं। इनमें से कई संदिग्ध पाकिस्तानी गैंग्सटर शहजाद भट्टी और उसके आतंकी नेटवर्क के लिए स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं।

एटीएस ने पिछले चार माह में आतंकी गतिविधियों में लिप्त 52 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह सभी इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों के जरिए पाकिस्तानी गैंग्सटर के लिए काम कर रहे थे। इन्हें आगजनी कर दहशत फैलाने, भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर विस्फोट करने व दीवारों पर पाकिस्तानी गैंग्सटर के पोस्टर चिपकाने और आतंकियों के स्लीपर सेल के रूप में काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन संदिग्ध आतंकियों ने पूछताछ में 150 से अधिक लोगों की जानकारी एटीएस को दी है।