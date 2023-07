ISI एजेंट रईस के एक अन्य साथी तक पहुंची ATS, खंगाली जाएंगी यूपी से मुंबई तक फैले नेटवर्क की कड़ियां

एटीएस ने रईस से पूछताछ में सामने आई जानकारियों के आधार पर उसके साथी अरमान अली सैय्यद व मु.सलमान को मुंबई से गिरफ्तार किया था। सलमान भी गोंडा का निवासी है जबकि अरमान मुंबई का रहने वाला है। एटीएस तीनों को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी भी कर रही है जिससे उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक फैले उनके नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा सकें।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। एटीएस ने आइएसआइ एजेंट गोंडा निवासी मु. रईस के एक और साथी का चिन्हित किया है। उसके बारे में छानबीन की जा रही है। एटीएस उसे भी जल्द गिरफ्तार कर सकती है। रईस से सोशल मीड‍िया के माध्यम से जुड़े रहे कुछ संदिग्ध युवकों के बारे में भी पड़ताल की जा रही है। एटीएस ने अरमान और सलमान को क‍िया था ग‍िरफ्तार एटीएस ने रईस से पूछताछ में सामने आई जानकारियों के आधार पर उसके साथी अरमान अली सैय्यद व मु.सलमान को मुंबई से गिरफ्तार किया था। सलमान भी गोंडा का निवासी है, जबकि अरमान मुंबई का रहने वाला है। खंगाली जाएंगी यूपी से मुंबई तक फैले नेटवर्क की कड़ियां एटीएस तीनों को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी भी कर रही है, जिससे उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक फैले उनके नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा सकें। यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि रईस की तरह उसके अन्य कितने साथी आइएसआइ हैंडलर से सीधे जुड़े रहे हैं। तीनाें के मोबाइल फोन का डाटा भी खंगाला जा रहा है।

