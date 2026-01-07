Language
    यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा रद, नकल माफिया के खुलासे के बाद सीएम योगी का फैसला

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:49 PM (IST)

    असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और नकल माफिया की संलिप्तता सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा को निरस्त कर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और नकल माफिया की संलिप्तता सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा को निरस्त करने का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए यह कड़ा निर्णय लिया। 

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या-51 के अंतर्गत सहायक आचार्य पद के लिए 16 और 17 अप्रैल 2025 को परीक्षा आयोजित की गई थी। इसी परीक्षा को लेकर एसटीएफ को अनियमितताओं, धांधली और अवैध धन वसूली से जुड़ी गंभीर सूचनाएं मिली थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर गोपनीय जांच कराई गई।

    बता दें कि यूपी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 16 अप्रैल 2025 व 17 अप्रैल 2025 को हुई थी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 1253 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी थी जिसे अब रद कर दिया गया है।

