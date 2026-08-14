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    विधानसभा प्रमुख सचिव की नियुक्ति मामले में फिर नहीं हो सकी सुनवाई, 25 अगस्त को हियरिंग संभव

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 10:45 AM (IST)

    विधान सभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की सेवानिवृत्ति के बाद भी पद पर बने रहने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई। ...और पढ़ें

    इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ।

    इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ।

    HighLights

    1. प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका।

    2. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई टली।

    3. मामले की अगली सुनवाई अब 25 अगस्त को संभावित है।

    विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में विधान सभा के प्रमुख सचिव पद पर 68 वर्षीय प्रदीप कुमार दुबे की नियुक्ति और सेवानिवृत्ति के बाद भी उनके पद पर बने रहने को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को फिर सुनवाई नहीं हो सकी।

    मामला न्यायमूर्ति शेखर बी. सर्राफ और न्यायमूर्ति अभदेश कुमार चौधरी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। अब मामले की सुनवाई 25 अगस्त को संभावित है। याचिका विधान सभा के पूर्व सूचना अधिकारी कर्मेश प्रताप सिंह ने दाखिल की है।

    इसमें दुबे के खिलाफ क्वो वारंटो रिट जारी कर यह पूछे जाने की मांग की गई है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वह किस आधार पर प्रमुख सचिव पद पर कार्यरत हैं।

    इस मामले की सुनवाई इससे पहले छह जुलाई, 16 जुलाई, 24 जुलाई और तीन अगस्त को भी सूचीबद्ध हुई थी, लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इससे पहले पांच जून को पीठ ने राज्य सरकार और विधान सभा सचिवालय से जवाब तलब किया था।

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