विधानसभा प्रमुख सचिव की नियुक्ति मामले में फिर नहीं हो सकी सुनवाई, 25 अगस्त को हियरिंग संभव

विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में विधान सभा के प्रमुख सचिव पद पर 68 वर्षीय प्रदीप कुमार दुबे की नियुक्ति और सेवानिवृत्ति के बाद भी उनके पद पर बने रहने को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को फिर सुनवाई नहीं हो सकी।

मामला न्यायमूर्ति शेखर बी. सर्राफ और न्यायमूर्ति अभदेश कुमार चौधरी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। अब मामले की सुनवाई 25 अगस्त को संभावित है। याचिका विधान सभा के पूर्व सूचना अधिकारी कर्मेश प्रताप सिंह ने दाखिल की है।

इसमें दुबे के खिलाफ क्वो वारंटो रिट जारी कर यह पूछे जाने की मांग की गई है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वह किस आधार पर प्रमुख सचिव पद पर कार्यरत हैं।

इस मामले की सुनवाई इससे पहले छह जुलाई, 16 जुलाई, 24 जुलाई और तीन अगस्त को भी सूचीबद्ध हुई थी, लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इससे पहले पांच जून को पीठ ने राज्य सरकार और विधान सभा सचिवालय से जवाब तलब किया था।