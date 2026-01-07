यूपी में खाद्य प्रसंस्करण के 33 प्रोजेक्ट को मिली स्वीकृति, राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी ने दी मंजूरी
उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी ने 33 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के लिए कुल 57 करोड़ ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत गठित राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी ने 33 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं के लिए कुल 57 करोड़ रुपये के अनुदान को स्वीकृति दी गई है। सभी 33 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद लेटर आफ कम्फर्ट जारी करने की भी अनुमति दी गई।
कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में एपीसी सभागार में हुई बैठक में कुल 35 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 33 को हरी झंडी मिली। ये परियोजनाएं अंबेडकरनगर, अलीगढ़, आगरा, कानपुर नगर, बरेली, लखनऊ, सहारनपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र सहित कई जिलों में स्थापित होंगी।
अपर मुख्य सचिव बीएल मीणा ने बताया कि नीति के तहत अब तक बरेली पहले, रामपुर दूसरे और कानपुर नगर तीसरे स्थान पर हैं। वहीं, इस संबंध में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं पर समयबद्ध कार्रवाई की जाए और सब्सिडी से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा हो।
