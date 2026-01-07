यूपी में खाद्य प्रसंस्करण के 33 प्रोजेक्ट को मिली स्वीकृति, राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी ने दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत गठित राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी ने 33 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं के लिए कुल 57 करोड़ रुपये के अनुदान को स्वीकृति दी गई है। सभी 33 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद लेटर आफ कम्फर्ट जारी करने की भी अनुमति दी गई।

कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में एपीसी सभागार में हुई बैठक में कुल 35 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 33 को हरी झंडी मिली। ये परियोजनाएं अंबेडकरनगर, अलीगढ़, आगरा, कानपुर नगर, बरेली, लखनऊ, सहारनपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र सहित कई जिलों में स्थापित होंगी।