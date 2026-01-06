यूपी में 33 पेयजल परियोजनाओं पर खर्च होंगे 1861 करोड़, 2.87 लाख घरों को मिलेगा शुद्ध पानी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का संकल्प जमीन पर आकार लेता नजर आ रहा है। नगर निगम से लेकर नगर पालिका परिषद व पंचायतों की पेयजल परियोजनाओं को सुदृढ़ बनाने पर विशेष फोकस किया गया है।

इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई अमृत 2.0 की 16वीं राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक में 33 पेयजल परियोजनाओं पर 1861 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया।

परियोजनाओं के तहत 2,87,801 घरों तक कनेक्शन पहुंचाने के लिए नए नलकूपों का निर्माण, रिबोर नलकूपों का कार्य, पूर्व निर्मित उच्च जलाशयों की मरम्मत, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पंप हाउस आदि के कार्य कराए जाएंगे।

बुलन्दशहर की स्याना नगर पालिका परिषद, कुशीनगर की रामकोल नगर पंचायत, वाराणसी नगर निगम के 18 वार्डों, एटा में जलेसर नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ में रानीगंज, महोबा में कबरई नगर पंचायत, मुजफ्फरनगर नगर पालिका, आगरा में फतेहाबाद नगर, सहारनपुर में बेहट, तीतरो, नानौता व छुटमलपुर नगर पंचायत में पेयजल संवर्धन योजना और नगर निगम गोरखपुर पुनर्गठन पेयजल योजना सम्मिलित है।