यूपी के 54 हजार आंगनबाड़ी केंद्र होंगे हाईटेक, खेल-पढ़ाई और रोल-प्ले सामग्री से सजेंगे बालवाटिका के 'लर्निंग कॉर्नर'

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के 54,109 आंगनबाड़ी केंद्रों और बालवाटिकाओं में बच्चों के लिए बने लर्निंग कार्नर को अब नए सिरे से समृद्ध किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक संबंधित विद्यालय को 5,000 रुपये की दर से कुल 27.05 करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी। यह राशि विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में एसएनए-स्पर्श पोर्टल के माध्यम से जारी होगी।

लर्निंग कार्नर में बच्चों की जरूरत के अनुसार चित्र व कहानी की किताबें, स्लेट, इंटरएक्टिव बुकमार्क, साक्षरता संबंधी पोस्टर, हिंदी-अंग्रेजी अक्षर सेट, रंगीन कागज और क्रेयान उपलब्ध कराए जाएंगे। आर्ट कार्नर में फल-सब्जी व जानवरों के प्लास्टिक मोल्ड, क्ले, सफेद कपड़ा और आर्ट शीट रखी जाएंगी।