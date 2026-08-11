यूपी में 'प्रोजेक्ट टाइगर' के कर्मचारियों को अब समय पर मिलेगा मानदेय, सरकार ने 100 करोड़ के बजट को दी मंजूरी
योगी सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपये की राज्य सेक्टर योजना शुरू की है। इससे 'प्रोजेक्ट टाइगर' कर्मचारियों को समय पर मानदेय मिलेगा और स ...और पढ़ें
HighLights
योगी सरकार ने 100 करोड़ की राज्य सेक्टर योजना शुरू की।
'प्रोजेक्ट टाइगर' कर्मचारियों को अब समय पर मिलेगा मानदेय।
वन्यजीव संरक्षण कार्य और गश्त को मिलेगा नया बल।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। 'प्रोजेक्ट टाइगर' समेत वन्यजीव संरक्षण की विभिन्न योजनाओं में तैनात कर्मचारियों को अब मानदेय के लिए केंद्र से बजट आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। योगी सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित राज्य सेक्टर योजना शुरू की है। अनुपूरक बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रविधान भी किया गया है। राज्य के अपने बजट से मिलने वाली इस धनराशि से संरक्षण कार्यों के साथ वाचरों और अन्य फील्ड कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
अभी वन्यजीव संरक्षण की कई योजनाएं केंद्र से मिलने वाली धनराशि पर निर्भर हैं। केंद्र से बजट जारी होने में देरी होने पर कई बार संरक्षण गतिविधियों के साथ कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान भी प्रभावित होता है। पिछले वित्तीय वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर के वाचरों को 10 माह से पारिश्रमिक नहीं मिला था।
दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित भी किया था। प्रदेश सरकार ने इसी समस्या को देखते हुए वन्यजीव संरक्षण के लिए नियमित वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इससे योजनाओं के बीच में धन की कमी से काम रुकने की समस्या कम होगी।
किया जा सकता है समय से लागू
राज्य सेक्टर योजना से संरक्षित क्षेत्रों की सीमा सुरक्षा, फेंसिंग, प्रवेश बिंदुओं और वाच टावरों को मजबूत किया जाएगा। जंगलों में गश्त और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था को भी संसाधन मिलेंगे। इससे अवैध शिकार, वन अपराध और वन्यजीव तस्करी पर निगरानी बढ़ाने में मदद मिलेगी। टाइगर कंजर्वेशन प्लान समेत अन्य संरक्षण योजनाओं को भी समय से लागू किया जा सकेगा।
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वन्यजीव गलियारों और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी मजबूत होने से वन्यजीवों की आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचने की घटनाओं पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। संघर्ष की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और रेस्क्यू व्यवस्था के लिए भी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
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राज्य सेक्टर योजना को वन्यजीव संरक्षण के वित्तीय ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे केंद्र से मिलने वाली धनराशि में देरी की स्थिति में भी राज्य अपने संसाधनों से जरूरी संरक्षण गतिविधियों को जारी रख सकेगा। खासकर फील्ड कर्मचारियों के मानदेय और नियमित गश्त जैसे जरूरी कार्यों में वित्तीय रुकावट कम होने की उम्मीद है।