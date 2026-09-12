साल 2047 तक यूपी के हर व्यक्ति का होगा बीमा, तीन चरणों में बदलेगी स्वास्थ्य सेवा की तस्वीर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आजादी के शताब्दी वर्ष में प्रदेश को हर क्षेत्र में अव्वल बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की है। इसका उद्देश्य प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है।

अगले दो दशकों में इस कार्ययोजना पर निरंतर काम किया जाएगा। सबसे बड़ा लक्ष्य वर्ष 2046-47 तक प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा से कवर करना है, ताकि गंभीर बीमारियों के समय धनाभाव के कारण लोग अच्छे इलाज से वंचित न रहें।



इस लक्ष्य को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। विकसित यूपी@2047 विजन डाक्यूमेंट के अनुसार, प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या में 43 प्रतिशत लोग स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित हैं। वर्ष 2029-30 तक इसे 70 प्रतिशत, वर्ष 2035-36 तक 85 प्रतिशत और वर्ष 2046-47 तक 100 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

क्या है महिला-पुरुषों का अनुपात? राज्य व्यापक स्वास्थ्य एवं एकीकृत सेवा एजेंसी (साचीज) की सीईओ अर्चना वर्मा के अनुसार, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के तहत अब तक 6.04 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिससे लगभग 10 करोड़ लोग स्वास्थ्य बीमा से लाभान्वित हो रहे हैं।लाभार्थियों में 52.27 प्रतिशत पुरुष और 47.73 प्रतिशत महिलाएं हैं।