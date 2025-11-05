यूपी में कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को नहीं मिला पद का वेतन, शिक्षक संघ ने उठाई आवाज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को तीन वर्ष से पद का वेतन नहीं मिल रहा है। इस मामले में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) ने अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा से हस्तक्षेप करने की मांग की है।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष डा. जितेंद्र सिंह पटेल और प्रदेश उपाध्यक्ष ओमप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश के करीब दो हजार एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कार्यवाहक प्रधानाचार्य एक अप्रैल 2023 से नियमित प्रधानाचार्य की तरह पूरे दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें न पद का अनुमोदन मिला है और न ही वेतन भुगतान किया गया है।

यह समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का उल्लंघन है। वर्ष 1982 के माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम की धारा 18 (क) के तहत पहले ऐसे प्रधानाचार्यों को अनुमोदन और वेतन दिया जाता था, लेकिन 2023 में बने नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन के बाद से यह प्रक्रिया ठप हो गई है।

