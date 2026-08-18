यूपी में आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर 318 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई, 6 साल में 61 अस्पताल सस्पेंड; 648 पैनल से बाहर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आयुष्मान कार्डधारक मरीजों के इलाज में लापरवाही और वित्तीय अनियमितता पर सरकार ने छह सालों में 866 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। इनमें 648 अस्पतालों को योजना की पैनल सूची से बाहर कर दिया गया जबकि 61 अस्पतालों को योजना से निलंबित किया गया।

विशेषज्ञ श्रेणी के 17 अस्पतालों को पैनल से बाहर किया गया है। 140 अस्पतालों पर साढ़े आठ करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। जिनमें से चार करोड़ रुपये की वसूली की गयी है। साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि मरीजों के इलाज में लापरवाही और मानक पूरा न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2026 में लापरवाही पर 318 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। इनमें 242 अस्पतालों को केंद्र सरकार के 35 मानक पूरा नहीं करने पर पैनल सूची से बाहर किया गया। 61 अस्पतालों की सूचीबद्ध निलंबित की गयी है।

इनमें सुपर स्पेशियलिटी के 15 अस्पतालों को भी सूची से बाहर किया गया है। वर्ष 2025 में 16 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें 14 अस्पतालों को डी-इम्पैनलमेंट, दो अस्पतालों की स्पेशियलिटी का डी-इम्पैनलमेंट किया गया। चल रही है वसूली की कार्रवाई सीईओ ने बताया कि वर्ष 2024 में 27 अस्पतालों पर कार्रवाई हुई। वहीं वर्ष 2023 में 203, वर्ष 2022 में 41, वर्ष 2021 में 44 और वर्ष 2020 में 77 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 60 अस्पतालों पर 3,45,66,861 रुपये पेनाल्टी लगाई गई। इनमें अस्पतालों से अब तक 3,19,27,958 रुपये की वसूली हो चुकी है जबकि शेष धनराशि की वसूली की कार्रवाई चल रही है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 80 अस्पतालों पर 5,07,59,491 रुपये की पेनाल्टी लगाई गई हैं। इनसे 1,17,72,883 रुपये की वसूली की जा चुकी है जबकि 3,89,86,608 रुपये की राशि शेष है। दोनों वित्तीय वर्षों को मिलाकर 140 अस्पतालों पर 8,53,26,352 रुपये की पेनाल्टी लगाई गई। इनमें 4,37,00,841 रुपये की वसूली हो चुकी है। वहीं पेनाल्टी के बाद भी अस्पतालों द्वारा मानकों को पूरा न करने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।