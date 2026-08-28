यूपी में 50 किलोवाट तक बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया हुई आसान, कई जगहों पर लागू रहेगी पहले जैसी व्यवस्था
उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिसमें अब कई ...और पढ़ें
HighLights
50 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए प्रक्रिया सरल।
कई श्रेणियों में अब स्व-घोषणा पर मिलेगा कनेक्शन।
संवेदनशील परिसरों में पुरानी निरीक्षण व्यवस्था जारी रहेगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने 50 किलोवाट भार तक के विद्युत कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। अब ऐसे कनेक्शन के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय से निरीक्षण कराते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के साथ ही लाइसेंसी ठेकेदार से कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। उपभोक्ताओं को स्व-घोषणा के आधार पर ही बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा।
घरेलू व वाणिज्यिक बत्ती व पंखा, सार्वजनिक व निजी संस्थान, निजी नलकूप, निजी आवास के निर्माण के लिए अस्थायी कनेक्शन, ईवी चार्जिंग (बेसमेंट में चार्जिंग व्यवस्था को छोड़कर) तथा लिफ्ट व सिंचाई के लिए 50 किलोवाट तक के भार का कनेक्शन लेने वालों को अनापत्ति व कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र लेने के बजाय सिर्फ स्व-घोषणा करनी होगी।
इसमें उनके द्वारा लाइसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से कराए गए बिजली संबंधी कार्य सुरक्षित और तय मानकों के अनुसार हैं। भीड़-भाड़ वाले परिसरों जैसे अस्पताल, बैंक्वेट हाल, शैक्षणिक संस्था, थिएटर आदि के मामले में कनेक्शन के लिए एनओसी लेने की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।
इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार एलएमवी-2(कामर्शियल बत्ती-पंखा) और एलएमवी-4(सार्वजनिक-निजी संस्थान) श्रेणी के ऐसे प्रतिष्ठान जहां 100 या उससे अधिक व्यक्तियों के जुटने की संभावना रहेगी।
वहां बिजली कनेक्शन से पहले विद्युत सुरक्षा निदेशालय से एनओसी तथा लाइसेंसधारी ठेकेदार से कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य रहेगा।
इसी तरह 10 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों व नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थान, पुस्तकालय, स्थायी अथवा अस्थायी बैंक्वेट हाल, हॉस्टल, प्रदर्शनी स्थल, कला दीर्घा, पालना घर (क्रेच), प्ले जोन, थिएटर, संग्रहालय तथा 150 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले रेस्टोरेंट व अन्य सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील परिसर में कनेक्शन के लिए विद्युत सुरक्षा निरीक्षण और प्रमाण-पत्र की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।
एलएमवी-11 (ईवी चार्जिंग) श्रेणी के तहत बेसमेंट में विद्युत वाहन चार्जिंग की व्यवस्था होने पर भी एनओसी आदि लेने की अनिवार्यता रहेगी। एलएमवी-9(अस्थायी कनेक्शन) श्रेणी में निजी आवास के निर्माण के लिए 50 किलोवाट तक के अस्थायी कनेक्शन को छोड़कर अन्य मामलों में भी पहले से तय प्रक्रिया का पालन करना होगा।
स्व-घोषणा में गलत जानकारी के लिए उपभोक्ता ही होंगे जिम्मेदार
स्व-घोषणा में दी गई किसी भी गलत जानकारी या बिजली के कार्यों में गड़बड़ी से होने वाली दुर्घटना के लिए उपभोक्ता ही जिम्मेदार होंगे। दो किलोवाट से अधिक लोड होने पर अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन डिवाइस तथा 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की स्थिति में तय अर्थिंग व्यवस्था सहित अन्य सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा।
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा व पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष गोयल ने बताया कि अधिसूचना का उद्देश्य बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्त करते हुए सरल बनाना है।
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