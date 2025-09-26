Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिवाली से पहले यूपी के 3 लाख बच्चों की चमकी किस्मत, योगी सरकार सितंबर में ही देने जा रही ये तोहफा

    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    लखनऊ से मिली जानकारी के अनुसार सत्र 2025-26 के लगभग 3.94 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में इसकी शुरुआत करेंगे। पहली बार सरकार सितंबर में ही lko छात्रवृत्ति का लाभ दे रही है पहले यह फरवरी-मार्च में मिलता था। पहले चरण में 396602 विद्यार्थियों को 89.96 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    3.96 लाख विद्यार्थियों को आज छात्रवृत्ति बांटेंगे योगी

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सत्र 2025-26 के 3.94 लाख छात्र-छात्राओं को पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत की जाएगी। यह पहली बार है जब सरकार छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ सितंबर माह में ही देने जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्व में छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण फरवरी-मार्च से शुरू होता था, इस बार सरकार ने पहले ही लाभ देने का निर्णय लिया है।पहले चरण में शुक्रवार को 3,96602 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में मुख्यमंत्री द्वारा 89.96 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।

    आयोजन में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप, समाज कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण, समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव गोंड व अल्पसंख्यक राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी उपस्थित रहेंगे।