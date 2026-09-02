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यूपी में महिला सशक्तीकरण की नई इबारत, 28 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी; गांवों में खड़ा हुआ नया आर्थिक तंत्र

By Digital Desk Edited By: Amit Singh
Updated: Wed, 02 Sep 2026 07:09 PM (IST)

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 28 लाख से अधिक महिलाएं 'लखपति दीदी' बनकर गांवों की आर्थिक तस्वीर ...और पढ़ें

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HighLights

  1. 28 लाख से अधिक महिलाएं बनीं 'लखपति दीदी'।

  2. ग्रामीण आजीविका मिशन ने दिया आर्थिक बदलाव को आधार।

  3. स्वयं सहायता समूह बने ग्रामीण समृद्धि का नया चेहरा।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गांवों में महिलाएं अब आर्थिक बदलाव की नई कहानी लिख रही हैं। कभी घर की चारदीवारी और खेती-किसानी तक सीमित रहने वाली ग्रामीण महिलाएं आज बचतकर्ता से उद्यमी बन चुकी हैं। योगी सरकार के ग्रामीण आजीविका मिशन ने इस बदलाव को एक व्यापक आधार दिया है। प्रदेश में साढ़े दस लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर करीब सवा करोड़ ग्रामीण परिवार आत्मनिर्भर बने हैं। इनमें से 28 लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बनकर ग्रामीण समृद्धि का नया चेहरा बन गई हैं। यह बदलाव केवल महिलाओं की आय तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों में पूंजी, उत्पादन और रोजगार का एक नया चक्र खड़ा कर रहा है।

छोटी बचत से बड़े बदलाव का सफर

ग्रामीण आजीविका मिशन की बुनियाद सामूहिकता की उस ताकत पर टिकी है, जहां महिलाएं संगठित होकर अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ाती हैं। स्वयं सहायता समूहों में छोटी-छोटी बचत से शुरू हुआ यह सफर अब बैंकिंग, ऋण, उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता तक पहुंच गया है। मिशन निदेशक अरुण कुमार के अनुसार, इस व्यवस्था ने उन महिलाओं के लिए भी दरवाजे खोले हैं जिनके पास न तो बड़ी पूंजी थी और न ही बाजार तक सीधी पहुंच। आज ये महिलाएं पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और स्थानीय उत्पादों के निर्माण से आय के नए स्रोत विकसित कर रही हैं।

बदलाव का सबसे सशक्त चेहरा: 28 लाख 'लखपति दीदियां'

प्रदेश की 28.16 लाख ‘लखपति दीदियां’ इस ग्रामीण परिवर्तन की सबसे सशक्त तस्वीर हैं। इन महिलाओं का लखपति बनना महज एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण परिवारों की आर्थिक संरचना में आ रहे व्यापक बदलाव का संकेत है। इस बढ़ती आय का सीधा असर बच्चों की शिक्षा, बेहतर पोषण, स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतों पर दिख रहा है। स्थानीय बाजार में नई मांग पैदा हो रही है, जिससे यह अभियान केवल महिला सशक्तीकरण नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि का एक मजबूत मॉडल बन गया है।

गांव-गांव फैला आर्थिक स्वावलंबन का नेटवर्क

साढ़े दस लाख स्वयं सहायता समूहों का नेटवर्क ग्रामीण परिवारों को संगठित कर महिलाओं की सामूहिक शक्ति तैयार कर रहा है। अकेले जिस महिला के लिए पूंजी, प्रशिक्षण और बाजार की चुनौतियों का सामना करना कठिन था, योगी सरकार के सहयोग और सामूहिक प्रयासों ने उस रास्ते को आसान बना दिया है। इस मॉडल में पहले महिला को समूह से जोड़ा जाता है, फिर वित्तीय अनुशासन सिखाकर उसे ऋण, कौशल और बाजार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाता है।

ग्राम संगठन और संकुल संघ बने समूहों की असली ताकत

स्वयं सहायता समूहों को दीर्घकालिक मजबूती देने के लिए प्रदेश में 65,544 ग्राम संगठनों और 3,298 संकुल स्तरीय संघों का ढांचा खड़ा किया गया है। मिशन निदेशक के मुताबिक, ग्राम संगठन स्थानीय स्तर पर समूहों के बीच वित्तीय अनुशासन और आजीविका गतिविधियों को मजबूत करते हैं। वहीं, संकुल स्तरीय संघ उन्हें बड़े बाजार, तकनीकी प्रशिक्षण और संस्थागत सहयोग प्रदान करते हैं। इसी मजबूत ढांचे के सहारे ‘आत्मनिर्भर महिला, आदर्श परिवार और समृद्ध संस्था’ का विजन यूपी के गांवों में साकार हो रहा है।