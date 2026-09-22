उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 18 IPS अधिकारियों का तबादला, यहां देखें पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में मंगलवार को बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ है, जिसमें शासन की ओर से 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है।
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उत्तर प्रदेश में 18 आईपीएस अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला।
पुलिस विभाग में मंगलवार को महत्वपूर्ण फेरबदल किया गया।
कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां और तैनाती मिली है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में मंगलवार को बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ है, जिसमें शासन की ओर से 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है।
18 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची
|क्र०
|अधिकारी का नाम व बैच
|वर्तमान तैनाती (कहां से)
|नवीन तैनाती (कहां को)
|1
|डा० सतीश कुमार, आईपीएस-आरआर-2013
|पुलिस अधीक्षक, सम्बद्ध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ
|सेनानायक, 01 वाहिनी एसएसएफ, लखनऊ
|2
|संजीव सुमन, आईपीएस-आरआर-2014
|पुलिस अधीक्षक, सम्बद्ध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ
|पुलिस अधीक्षक, यूपीएसआईएसफएस, लखनऊ
|3
|समीर सौरभ, आईपीएस-एसपीएस-2016
|पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, लखनऊ
|सेनानायक, 27वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर
|4
|आशुतोष द्विवेदी, आईपीएस-एसपीएस-2016
|पुलिस अधीक्षक, ए.पी.टी.सी., सीतापुर
|पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अभिसूचना, अयोध्या
|5
|आनन्द कुमार-II, आईपीएस-एसपीएस-2017
|पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अभिसूचना, बरेली
|पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, लखनऊ
|6
|संजय राय, आईपीएस-एसपीएस-2018
|पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अभिसूचना, अयोध्या
|पुलिस अधीक्षक, ई.ओ.डब्ल्यू., लखनऊ
|7
|शशि शेखर सिंह, आईपीएस-एसपीएस-0
|पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, एटीएस, लखनऊ
|सेनानायक, 11वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर
|8
|वंशराज सिंह यादव, आईपीएस-एसपीएस-0
|पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, सीआईडी मुख्यालय, लखनऊ
|सेनानायक, 03 वाहिनी एसएसएफ, प्रयागराज
|9
|राजकुमार, आईपीएस-एसपीएस-0
|पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा, मथुरा
|पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान
|10
|प्रीतिबाला गुप्ता, आईपीएस-एसपीएस-0
|पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, एटीएस, लखनऊ
|पुलिस अधीक्षक, एटीएस, लखनऊ
|11
|कमल किशोर, आईपीएस-एसपीएस-0
|पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ
|पुलिस अधीक्षक, ई.ओ.डब्ल्यू., लखनऊ
|12
|देवेश कुमार शर्मा, आईपीएस-एसपीएस-0
|पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, यूपीपीसीएल मुख्यालय, लखनऊ
|पुलिस अधीक्षक, खाद्य प्रकोष्ठ, उ०प्र०, लखनऊ
|13
|राहुल मिठास, आईपीएस-एसपीएस-0
|पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, तकनीकी सेवायें, लखनऊ
|पुलिस अधीक्षक, तकनीकी सेवायें, लखनऊ
|14
|डा० कृष्ण गोपाल, आईपीएस-एसपीएस-0
|सेनानायक/उपसेनानायक, 05वीं वाहिनी एसएसएफ, सहारनपुर
|पुलिस अधीक्षक, पीटीसी, मुरादाबाद
|15
|शोएब इकबाल, आईपीएस-एसपीएस-0
|पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, ए.सी.ओ. मुख्यालय, लखनऊ
|पुलिस अधीक्षक, यातायात निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ
|16
|पवित्र मोहन त्रिपाठी, आईपीएस-एसपीएस-0
|पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, ई.ओ.डब्ल्यू. मुख्यालय, लखनऊ
|पुलिस अधीक्षक, आरटीसी, चुनार, मिर्जापुर
|17
|आलोक कुमार शर्मा, आईपीएस-एसपीएस-0
|पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ
|पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान
|18
|महेश सिंह अत्रि, आईपीएस-एसपीएस-0
|पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, पीटीएस, मुरादाबाद
|पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अभिसूचना, बरेली