यूपी में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला, पंचायती राज समेत कई अहम विभागों में फेरबदल, देखें सूची

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने रविवार रात 10 वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है। इसमें कई अधिकारियों से महत्वपूर्ण विभाग लेकर दूसरे अधिकारियों को सौंपे गए हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को वर्तमान पद के साथ अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। फेरबदल में उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि, पंचायती राज, खाद्य एवं रसद, ऊर्जा और श्रम जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं।

अधिकारियों को तबादले व प्रभार की सूची अमित कुमार घोष को अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा बनाया गया है। अभी उनके पास चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार था।

अमृत अभिजात को वर्तमान पद के साथ परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

वी. हेकाली झिमोमी को प्रमुख सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के स्थान पर प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है।

महेंद्र प्रसाद अग्रवाल को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा से हटाकर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है।

अनिल कुमार को प्रमुख सचिव पंचायतीराज से हटाकर प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता मामले आयुक्त, खाद्य एवं रसद की जिम्मेदारी दी गई है। पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के मुद्दे पर पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से इनकी अनबन चल रही थी। मंत्री ने इस योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इनकी शिकायत मुख्यमंत्री से की थी।

डॉ. एमकेएस सुंदरम को कृषि विभाग से जुड़े कई अहम दायित्व सौंपे गए हैं। उन्हें प्रमुख सचिव कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान तथा कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन की जिम्मेदारी दी गई है।

कृषि विभाग में इन दायित्वों को संभाल रहे रविंद्र को प्रमुख सचिव पंचायती राज बनाया गया है।

अमित गुप्ता को वर्तमान पद के साथ प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऊर्जा विभाग में भी बड़ा बदलाव किया गया है।

रणवीर प्रसाद को प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा तथा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और यूपीएसएलडीसी लिमिटेड के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है।

वहीं, डॉ. आशीष कुमार गोयल, जो ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष पद संभाल रहे थे, उन्हें अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन बनाया गया है।