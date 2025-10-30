Language
    सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर UP पुलिस की अनूठी पहल, 'रन फॉर यूनिटी' में प्रदेशभर के थानों और मुख्यालयों में आयोजित होगा कार्यक्रम

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:39 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पुलिस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन करेगी। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों और पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालयों पर होगा, जिसका उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करना है। इसमें पुलिसकर्मी, छात्र, एनसीसी कैडेट और नागरिक तिरंगे झंडे के साथ देशभक्ति का संदेश देंगे। दौड़ सुबह 7 से 10 बजे के बीच 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तक आयोजित की जाएगी, जो राष्ट्रीय समरसता का प्रतीक बनेगी।  

    सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूपी पुलिस आयोजित करेगी ‘रन फॉर यूनिटी’

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एकता, अखंडता और राष्ट्रीय समरसता का संदेश गूंजेगा। 31 अक्टूबर को यूपी पुलिस प्रदेश के सभी जिलों और पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालयों पर 'Run for Unity' कार्यक्रम का भव्य आयोजन करेगी।

    पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) एलआर कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम भारत की एकता और अखंडता के प्रति नागरिकों की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी थानों, स्कूलों, कॉलेजों, एनसीसी, स्काउट्स और स्थानीय नागरिकों की सहभागिता के साथ यह दौड़ आयोजित होगी, जिसमें तिरंगे झंडे और राष्ट्रीय नारों के साथ देशभक्ति का वातावरण बनेगा।

    उन्होंने बताया कि ‘रन फॉर यूनिटी’ सुबह 7 से 10 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। प्रत्येक थाने या पुलिस मुख्यालय से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तक दौड़ का आयोजन होगा। मार्ग का चिन्हांकन, दिशा संकेतक, बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

    कार्यक्रम में प्रशिक्षणरत महिला व पुरुष आरक्षी, विद्यालयों व महाविद्यालयों के छात्र-छात्राएं, एनसीसी कैडेट, स्काउट, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, समाजसेवी और प्रमुख खेल हस्तियां भी भाग लेंगी। इस अवसर पर प्रतिभागियों के हाथों में तिरंगा लहराएगा, जो एकता और सौहार्द का प्रतीक बनेगा।