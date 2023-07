Muzaffarnagar Blast News यूपी के मुजफ्फरनगर में गुरुवार दोपहर केमिकल फैक्ट्री में तेज धमाके के साथ बायलर फट गया। हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई। वहीं एक मजदूर गंभीर रुप से घायल हो गया। गंभीर रुप से घायल युवक को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया। बता दें क‍ि ज‍िस फैक्‍ट्री में धमाका हुआ वहां सोडियम सिलिकेट बनाया जाता है।

Muzaffarnagar Blast News: सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर में धमाके की घटना का ल‍िया संज्ञान

