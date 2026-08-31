AI में भाजपा बनाम सपा, अखिलेश यादव बोले-बचपना न करे सरकार, वो एआइ वीडियो बनाएंगे तो हम भी बनाएंगे

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वायरल सपा और खुद के ऊपर बने एआइ वीडियो, मीम्स को लेकर भाजपा को चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि अब हम भी एआई से वीडियो बनवाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए एआइ वीडियो बनाकर प्रसारित कर रही है। हमारे लिए गाना बनाया गया। जवाब में हमने कुछ लाइन पढ़ीं तो वो भी प्रसारित हो गईं। हद तो ये हो गई कि वे डिम्पल के लिए भी बना रहे हैं। भाजपा ये बचपना बंद करे। बच्चों के खेल न खेले। एआइ के खेल में हम भी पीछे नहीं है। अब हमें भी किसी ने वीडियो बनाकर भेजा है। उन्होंने खुद पर बने वीडियो के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बने एआइ वीडियो को स्क्रीन पर चलाकर भी दिखाया।

पार्टी मुख्यालय पर सोमवार को पत्रकार वार्ता में सपा प्रमुख ने कहा कि वो वीडियो बनाएंगे तो हम भी बनाएंगे। हम कह रहे हैं, वीडियो पर पैसे खर्च न करे। हमें तो किसी ने फ्री में बनाकर भेज दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बना वीडियो चार बार दिखाया, जिसमें चढ़ावा चोरी, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने सहित कई मुद्दे उठाए गए हैं।

सपा प्रमुख ने कहा कि वो नौकरी देने की बात कह रहे थे, नौकरी कहां हैं। इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं आई। सब कुछ बेच दिया। सारी चीजें महंगी कर रहे हैं। एआइ वीडियो से ध्यान भटका रहे हैं। भूल गए हैं एआइ में हम लोग बहुत आगे हैं। हमने बहुत पहले ही लैपटाप बांट दिए थे, जो आज भी चल रहे हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर के बाद अब ये लोग एसएआर करने वाले हैं। हम तो चुनाव से पहले एनुअल रिविजन करेंगे। इसके सहारे बूथों पर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के अपने लोगों के नाम बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सभी जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष सहित बूथ की टीम सतर्क रहे। ये सभी पीडीए अभियान को आगे ले जाएंगे। एक तरह से सपा का चुनाव अभियान कल से ही शुरू हो जाएगा। सभी जिलाध्यक्ष दो सप्ताह में भ्रष्टाचार और जिला स्तर पर ही रहे अत्याचार पर पत्रकार वार्ता करेंगे।

एसटीएफ तो स्वजातीय टार्चर फोर्स सपा प्रमुख ने पीडीए पर अत्याचार बढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी एसटीएफ तो स्वजातीय टार्चर फोर्स है। बंदायू में दलित युवा की हिरासत में मौत के मामला उठाया और कह की वहां थानों में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोग तैनात हैं। एसटीएफ में भी यही स्थिति है। मुख्यमंत्री के स्वजातीय दबंग लोगों के निशाने पर पीडीए के लोग हैं। एनकाउंटर जाति देखकर हो रहे हैं, सरकार बनने पर सबकी जांच कराई जाएगी। अंकित बालियान प्रकरण में मुठभेड़ पर कहा कि क्या वे सही अपराधी थे, पीड़ित पिता कह रहे हैं कि अभी पूरा न्याय नहीं मिला है।