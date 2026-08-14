Trending Quiz : उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन-सा है?

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। नौकरी की बात आए और जनरल नॉलेज की बात न हो ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। आज हम आपको ऐसी ही जनरल नॉलेज से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपकी नौकरी में हेल्प कर सकती है।

हेल्प ऐसे कर सकती है कि जनरल नॉलेज के सवाल आपसे किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपकी जनरल नॉलेज जितनी अच्छी होगी आपके नौकरी पाने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो हम यहां आपको जीके के सवाल और उनके जवाब बता रहे हैं।